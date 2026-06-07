Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’de okuma-yazma sürecinde zorlanan çocuklar için başlatılan "Renkli Harfler Projesi", hem çocukların hayatına yön veriyor hem de gönüllü gençler için bir okul görevi görüyor.

İkinci yılına girerken başarısını uluslararası bir seviyeye taşıyan proje, şimdi daha fazla çocuğa ulaşmak için harekete geçti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen bu çalışma, yalnızca bir eğitim projesi değil, aynı zamanda bir dayanışma hareketi olarak dikkat çekiyor.

Genç öğretmen adaylarına eğitim programı

Projenin en büyük gücünü üniversiteli gönüllüler oluşturuyor. Yeni dönem başlamadan önce, Dokuz Eylül, Ege ve İzmir Demokrasi Üniversitesi’nden gelen genç öğretmen adayları için detaylı bir eğitim programı gerçekleştirildi.

Mayıs ayında Tarihi Havagazı Fabrikası ve Kent Kütüphanesi’nde bir araya toplanan gençler; sınıf yönetiminden çocuk haklarına, yaratıcı dramadan veli iletişimine kadar birçok farklı alanda uzmanlardan ders aldı.

"Genç Öğretmenler Buluşuyor"

Eğitimlerin sonrasında Aliağa Afacan Eğitim Evi’nde bir araya gelen gönüllüler, "Genç Öğretmenler Buluşuyor" atölyesiyle projenin perde arkasını konuşma ve saha deneyimlerini pekiştirme fırsatı buldu.

Burada yalnızca teorik bilgiler konuşulmadı; geçtiğimiz yıl çocuklarla bizzat çalışan "kıdemli" gönüllüler, sahada yaşadıkları tecrübeleri yeni gelen arkadaşlarına aktardı.

Kütüphaneler Şube Müdürü Burcu Önenç ve uzman konukların katılımıyla, sahadaki sorunlara karşı nasıl daha pratik ve yaratıcı çözümler üretilebileceği ele alındı.

Kütüphaneler artık birer yaşam alanı

Renkli Harfler, kütüphaneleri yalnızca "sessiz kitap okuma yerleri" olmaktan çıkarıp, eğitimin, gönüllülüğün ve toplumsal bağların kurulduğu merkezlere dönüştürmeyi planlıyorlar.

Özellikle dezavantajlı bölgelerdeki çocukların, okul dışında da desteklenebileceği bir "öğrenme alanı" sunarak, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak projenin ana temasını oluşturuyor.

UCLG-Mexico City-Culture 21 Ödülü'nde finale kaldılar

Projenin başarısı yalnızca yerelde kalmadı, dünya çapında dikkat çekti. Yerel yönetimlerin kültür ve sosyal alanlardaki yenilikçi projelerini ödüllendiren UCLG-Mexico City-Culture 21 Ödülü'nde finale kalma başarısı gösterdiler.

Dünya genelinden birçok projenin yarıştığı bu platformda, İzmir’in gönüllülük temelli bu modeli, sürdürülebilir kalkınma ve yaşam kalitesine yaptığı katkıyla jüriyi etkiledi.

Haziran ayı içerisinde açıklanacak olan sonuçlar coşkuyla beklenirken, Renkli Harfler şimdiden uluslararası arenada İzmir’in eğitimdeki vizyonunu temsil eden bir başarı hikayesine dönüştü.

Proje şimdi, ikinci yılında daha çok çocuğun elinden tutmak ve "öğrenmeyi sevdirme" misyonunu daha fazla insana yaymak için yeni dönem hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.