TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta üst sıraları hedefleyen İzmir temsilcisi Aliağa Futbol, kadro planlaması ve transfer çalışmaları kapsamında iç transferde önemli bir karara imza attı.

Sarı-siyahlı yönetim, geçtiğimiz dönemin devre arasında büyük beklentilerle savunma hattına kattığı Emre Keskin ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Gelecek sezonun kadro yapılanması kapsamında yapılan değerlendirmelerin sonrasında, 26 yaşındaki defans oyuncusuyla masaya oturuldu ve sözleşme karşılıklı anlaşılarak sonlandırıldı.

"Kariyerinde başarılar dileriz"

Ayrılığın kesinleşmesinin sonrasında Aliağa Futbol yönetimi, resmi sosyal medya hesapları ve iletişim kanalları üzerinden taraftarları bilgilendiren bir açıklama yayımladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Devre arası transfer döneminde kadromuza dahil olan Emre Keskin’le karşılıklı görüşmeler sonucunda anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Emre’ye emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Gelen teklifleri değerlendirmeye başladı

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde bir diğer İzmir ekibi Menemen FK'dan transfer edilen Emre Keskin, sarı-siyahlı ekibe savunma hattını güçlendirmek için kazandırılmıştı. 26 yaşındaki stoper, Aliağa FK formasıyla çıktığı 13 resmi maçta sahada görev aldı.

Kısa süren İzmir macerasında verilen şansları değerlendirmeye çalışan tecrübeli savunmacı, yeni sezon öncesinde teknik heyetin kadro planlamasında yer bulamayınca yollar ayrıldı. Serbest kalan Emre Keskin’in, transfer döneminde gelen teklifleri değerlendirmeye başladığı öğrenildi.