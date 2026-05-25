İzmir’in Buca ilçesinde parkta oturan bir kişiyi darbederek parasını ve altın bilekliğini gasp ettiği iddia edilen 4 çocuk şüphelinin polis ekiplerince yakalandığı öğrenildi. Olayın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde güvenlik kameraları tek tek incelendi ve şüphelilerin gasp edilen parayı markette harcadıkları anlar da kameralara dakika dakika yansıdı.

Saldırıya uğradığını iddia etti!

Olay, Buca ilçesinde bulunan Cihangir Parkı’nda gerçekleşti. İddialar çerçevesinde Osman K. (56), parkta bulunduğu esnada yaşları küçük 4 kişinin saldırısına maruz kaldı. Darbedildiği belirtilen adamın burnunun kırıldığı ifade edildi.

Saldırganların daha sonra Osman K.’nin içerisinde 5 bin lira bulunan cüzdanını ve altın bilekliğini alarak olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Kamera görüntüleri incelendi!

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından, olayın aydınlatılması için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alındı. Yapılan saha çalışmaları ve teknik takip sonucunda olaya karıştıkları belirlenen şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen S.S. (14), N.Ç. (16), E.K. (16) ve M.A.’yı (15) yakalamak için operasyon gerçekleştirdi.

Konak’taki operasyonda yakayı ele verdiler!

Şüphelilerin Konak ilçesinde farklı adreslerde bulunduğunu tespit eden ekipler, eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen baskınlarda 4 çocuk şüpheli gözaltına alındı.

