Son Mühür / Beste Temel- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle Özgül Gündüz Sağlık Köyü’ne ziyarette bulundu. Belediye bünyesindeki Sağlık İşleri Müdürlüğü ekibiyle bir araya gelen Başkan Eşki, zorlu şartlarda büyük bir özveriyle çalışan personelin bayramını kutlayarak onlara çiçek takdim etti. Ziyaret programına DİSK Genel-İş İzmir 7 No’lu Şube Başkanı Uğur Nazlıoğlu da eşlik ederek sağlık emekçilerinin heyecanına ortak oldu.

Özel kurumlardan indirim

Günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada sağlık sisteminin tarihsel köklerine ve güncel sorunlarına değinen Başkan Eşki, Tıp Bayramı’nın Mekteb-i Tıbbiye’den gelen ilerici mirasını hatırlattı. Günümüzde vatandaşın sağlık hizmetine ulaşmakta yaşadığı güçlüklerin altını çizen Eşki, özellikle özel sağlık kuruluşlarındaki yüksek maliyetlerin halkın üzerinde ciddi bir yük oluşturduğunu belirtti. Bornovalıların bu yükünü hafifletmek adına hazırlanan "Sağlık Destek Kartı" projesini müjdeleyen Başkan Eşki, bu girişimle vatandaşların anlaşmalı özel kurumlardan indirimli yararlanmasını hedeflediklerini dile getirdi. Eşki, projenin mantığını şu sözlerle özetledi:

“Tüm sağlık hizmetlerinin ücretsiz olmasından yanayım. Ancak mevcut koşullarda vatandaşın en azından özel sağlık alanlarında daha uygun fiyatlarla hizmet alabilmesi için bu kartı hayata geçiriyoruz.”

Belediye personelinin evde sağlık ve yerinde hizmet uygulamalarının ilçe sakinleri tarafından büyük bir takdirle karşılandığını belirten Eşki, bu saha çalışmalarının toplum sağlığı için kritik bir rol oynadığını ekledi.

“Kutsal sorumluluk” vurgusu yaptı

Ziyaret sırasında söz alan DİSK Genel-İş İzmir 7 No’lu Şube Başkanı Uğur Nazlıoğlu da sağlık çalışanlarının toplumun en temel ihtiyacına yanıt veren kutsal bir sorumluluk taşıdığını ifade ederek personelin bayramını kutladı. Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.