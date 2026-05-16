Sarı-lacivertli kulüpte genel kurul öncesi transfer kulisleri oldukça hareketli günler geçiriyor. Gelecek dönem güçlü bir kadro kurmak isteyen yönetim adaylarının, Avrupa liglerinde fırtınalar estiren yıldız futbolcu için resmi adımları attığı öne sürüldü. Peki, Serhou Guirassy transferi bitti mi? Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran yıldız oyuncuyla görüştü mü? İşte ayrıntılar...

SERHOU GUIRASSY FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Fenerbahçe'de başkanlık yarışı tüm hızıyla devam ederken, spor kamuoyuna bomba bir iddia düştü. Sarı-lacivertlilerin, Borussia Dortmund'da başarılı bir dönem geçiren golcü oyuncu Serhou Guirassy'yi renklerine bağlamak için büyük bir aşama kaydettiği ileri sürüldü. Avrupa futbolunun gözde isimlerinden biri olan yıldız santrforun adı, camiada şimdiden büyük bir heyecan dalgası yarattı.

SADETTİN SARAN SERHOU GUIRASSY İLE GÖRÜŞTÜ MÜ?

Gündemi sarsan transfer gelişmesinin perde arkasına dair önemli detaylar paylaşıldı. Gazeteci Doruk Tecimer'in paylaştığı bilgilere göre, Fenerbahçe başkan adaylarından Sadettin Saran, yıldız golcü Serhou Guirassy ile bizzat masaya oturdu. Yapılan direkt görüşmeler sonucunda, tarafların kulübün mali şartları ve bireysel sözleşme detayları konusunda prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

BORUSSIA DORTMUND TRANSFERE ONAY VERDİ Mİ?

Görüşmelerin olumlu seyretmesinde oyuncunun menajerinin hamleleri de etkili oldu. Yıldız futbolcunun temsilcisi, Alman ekibi Borussia Dortmund'un bonservis bedeli konusunda gerekli kolaylığı sağlayacağını Sadettin Saran'a iletti. Kulübüyle olan sözleşme durumunun transfere engel teşkil etmeyeceği belirtilirken, bu hamle sarı-lacivertlilerin elini güçlendirdi.

FENERBAHÇE'NİN YENİ GOLCÜSÜ SEÇİM SONRASI MI NETLEŞECEK?

Bireysel şartlarda anlaşma sağlandığı öne sürülse de bu dev transfer hamlesinin resmiyete dökülmesi için genel kurulun tamamlanması bekleniyor. Fenerbahçe'de gerçekleştirilecek başkanlık seçiminin ardından göreve gelecek olan yeni yönetim kurulu, transfer hamlesine dair son kararı verecek. Birçok Avrupa devinin de radarında olan Guirassy'nin Türkiye macerasının başlayıp başlamayacağı seçim sandıklarının açılmasıyla birlikte netlik kazanacak.