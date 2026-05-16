İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın, dün gerçekleşen mayıs ayı belediye meclis toplantısında Körfez temizliği konusunda merkezi yönetimi hedef alan çıkışlarına AK Parti cephesinden çok sert bir yanıt geldi. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Tugay’ın iddialarına Kocaeli ve İzmir arasındaki altyapı verilerini kıyaslayarak ve sağlanan dış kaynakların durumunu hatırlatarak tek tek yanıt verdi.

“İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın söylemleri artık kabak tadı vermeye başladı” ifadeleriyle açıklamalarda bulunan İl Başkanı Saygılı, “Kendi beceriksizliğini ve hizmet eksikliğini örtmenin en kolay yolunu saldırmakta bulmuş görünüyor. Üstelik yüksek sesle konuşmanın haklılık getirdiğini zannediyor; son dönemde mecliste ya da mikrofon başına geçtiği her anda Genel Başkanlarının seviyesini referans alıp bağırıp çağırmayı, hakaret etmeyi bir yöntem haline getirmiş durumda” dedi.

“800 milyon TL’sini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi üstleniyor”

Sonrasında Kocaeli Körfezi’nin temizlenme süreci hakkında bilgiler veren Saygılı, “Sayın Tugay, “Kocaeli Körfezi’ni merkezi hükümet temizliyor, İzmir’i temizlemiyor” diyerek meseleyi çarpıtıyor. Oysa gerçekler ortada. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde 23 adet atık su arıtma tesisi bulunuyor ve bu tesisler kentin atık suyunun yüzde 100’ünü arıtıyor. İzmir’de ise 64 adet tesis olmasına rağmen, nüfusun tamamının atık suyu hâlâ arıtılamıyor. İşte asıl fark burada: Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimindeki Kocaeli’nde atık suların tamamı arıtılırken, CHP yönetimindeki İzmir’de bu hedef hala gerçekleştirilebilmiş değil. Kocaeli Körfezi için merkezi hükümetin desteği de ortada. Cumhurbaşkanlığı 5 yıllık stratejik planı kapsamında körfeze 2,5 milyar TL kaynak ayrıldı. Bunun yaklaşık 800 milyon TL’sini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi üstleniyor. Yani merkezi hükümetin katkısı yaklaşık 1,7 milyar TL. Buna organize sanayi bölgelerinin katkısını dahil bile etmiyoruz” dedi.

“Bu kaynak ne için verildi?”

“Öte yandan Sayın Tugay, Aralık 2025’te Konak, Bayraklı ve Karabağlar’daki 3 milyar liralık altyapı yatırımı temel atma töreninde hükümetimizi eleştirmişti” ifadeleriyle devam eden AK Parti İl Başkanı Saygılı, “Ancak kendisi de çok iyi biliyor ki; Dünya Bankası kaynaklı, yaklaşık 110 milyon euro (bugünkü değerle 5,5 milyar TL) tutarındaki kredi, AK Parti hükümeti ve milletvekillerimizin takibiyle İzmir’e kazandırıldı. Üstelik bu kredi 2023 yılında, 25 yıl vadeli olarak onaylandı. Bu kaynak ne için verildi? Körfezi kirleten en temel sorunlardan biri olan kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının ayrıştırılması için. Yani “körfezi kirletmeyin, altyapınızı tamamlayın” diye sağlanan bir finansman. Peki sonuç ne? 2023’te başlayan bu işin bugün hâlâ yarısındasınız. Kaynağı bulan ama kullanamayan bir belediyenin, “hükümet nerede?” diye sormaya hakkı yoktur. Önce size sağlanan bu imkanları doğru kullanın, körfezin kirlenmesini engelleyin. Algı çalışmalarıyla vakit kaybetmek yerine iş üretin. Temennimiz şudur: Sayın Tugay, Kocaeli Körfezi üzerinden yürüttüğü bu yanıltıcı söylemleri bir kenara bırakır; İzmir için çalışmaya, yarım kalan projeleri tamamlamaya ve şehrin kronik sorunlarına gerçek çözümler üretmeye odaklanır. İzmir’in ihtiyacı polemik değil, hizmettir” mesajı verdi.