Son Mühür / AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel hakkındaki açıklamalarına, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ten çok sert bir yanıt geldi. Yaptığı yazılı açıklamada iktidar partisinin politikalarını sert bir dille eleştiren İl Başkanı Güç, Türkiye'nin AK Parti idaresinde sadece iktisadi bir çöküş yaşamadığını, aynı zamanda çok daha derin bir ahlaki ve etik aşınmayla karşı karşıya kaldığını ileri sürdü. CHP İzmir İl Başkanı, mevcut yönetimin toplumsal gerçekliklerden tamamen uzaklaştığını ve ülkedeki bu genel yozlaşmanın baş sorumlusu olduğunu ifade etti.

“Güçlenerek çıktığını görünce moralleri bozuluyor”

AK Partili İnan'ın ahlak kavramı üzerinden muhalefet partisini hedef almasının vatandaş nezdinde hiçbir karşılığı bulunmadığını belirten Çağatay Güç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bu ülke, AKP iktidarında sadece ekonomik değil; aynı zamanda büyük bir ahlaki çöküş yaşamıştır ki bu çöküşü rant hırsı, yandaş kayırmaları, yasa tanımazlık, beceriksizlik ve kötü yönetimle AKP iktidarı hazırlamıştır. Bugün milyonlarca insan yoksullukla mücadele ediyor. Emekliler açlık sınırının altında yaşamaya zorlanıyor. Gençler geleceğinden endişeli. Z kuşağı gençlerimiz çaresiz hissediyorlar. Alfa kuşağı gençlerimiz umutsuz hissediyorlar. Milletimizi yoran ve umutsuzluğa iten kötü bir iktidar var. İş dünyası ekonomik belirsizlik altında eziliyor. Ama bütün bunlara rağmen AKP Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan çıkmış, utanmadan muhalefete ahlak dersi vermeye kalkıyor. Kendilerince kendi başarısızlıkları konuşulmasın istiyorlar. Genel Başkanımız Özgür Özel’in çalışkanlığını, Türkiyemiz için hiç durmadan koşturmasını, halkımızın sorunlarının dile getirilmesi için cansiperane mücadele edişini, haksızlıklara ve ahlaksızlıklara karşı dik duruşunu gördükçe onu gölgelemeye çalışıyorlar. Genel Başkanımıza ne yaparlarsa yapsınlar güçlenerek çıktığını gördükçe moralleri bozuluyor. Görüyorlar ki Genel Başkanımız kararlı ve dik duruşuyla halkımızın teveccühünü kazanıyor. Mitinglerimizdeki başarıları gördükçe moralleri bozulan iktidarın mensupları akla hayale gelmeyen saçma sapan açıklamalar yaparak sadece kendilerini küçük düşürüyorlar.”

Dikkatleri çeken açıklamalarını sürdüren CHP İzmir İl Başkanı Güç, şu ifadeleri kullandı:

· Fakirlik Belgesi Alan Milletvekilleri: Muhtaç durumdaki vatandaşın hakkı gözetilmezken, 'fakirlik belgesi' alan milletvekilleri bu ülkenin gündemine girdi. Halkımız asgari ücretin altında ezilirken, milletvekili maaşına utanmadan fakirlik belgesi alabiliyorlar.

· Pudra Şekeri Görüntüleri: Lüks ve şatafat içinde yaşayan bürokratların, danışmanların "pudra şekeri" adı altındaki uyuşturucu görüntüleri toplum vicdanını derinden yaraladı. Zenginlik içindeki iktidar mensupları parayı nasıl harcayacaklarını bilemiyorlar. Halkımız fakirlikten kıvranırken iktidar mensupları halkı umursamıyor.

· İstismar ve Şiddet Vakaları: Çocuklara ve kadınlara yönelik istismar olayları ne yazık ki olağanlaşır hâle geldi. Kadın cinayetleri her geçen gün arttı. Okullarda öğretmenler ve öğrencilerimiz öldürülür hale geldi.

· Kahramanmaraş Depreminde Kızılay’ın Ticareti: Tarihimizin en büyük depreminde Kızılay’ın başına getirdiklerinizin; soğuktan donarak canlarımızı yitirdiğimiz yerde bağışlanan çadırları ve battaniyeleri parayla satmalarından yüzünüz kızarmadı. Bu ahlaksızlığın altında ezilmeniz gerekirken utanmıyorsunuz.

· Ticaret Bakanının Devleti Dolandırması: Bakanınız kendi şirketinden fahiş fiyata devlete dezenfektan satarken ahlak duygunuz neredeydi? Utanmadınız!

· Dini İstismar Eden Siyaset: İnançlar ve kutsal değerler, siyasetin merkezine yerleştirilerek rant devşirme aracı hâline getirildi. Halkımızın temiz dini inançlarını kendi ticaretiniz için kullanıyorsunuz. Camilerimizi farklı amaçlarla kullanır hale geldiniz.

· Sahte Diploma Ticareti: Sahte diplomayı bir sektör haline getirdiniz. Kendi yandaşlarınıza sahte okullardan sahte diplomalar aldırarak kamuda görevlere atıyorsunuz. Ortaya çıkan sahte diploma olaylarının üstünü kapatıp kamuoyunun unutmasını istiyorsunuz.

· Yeter ki Kara Para Gelsin: İktidar olduğunuzdan bu yana sürekli para gelsin de nereden gelirse gelsin anlayışında oldunuz. Varlık barışı altında ülkeyi kara para cenneti haline getirdiniz. Uyuşturucu, kaçakçılık, yasa dışı paraların aklandığı ülke haline getirdiniz. Yasa dışı yapılan evleri bile emlak barışı diye rant olarak görüp onayladınız ve deprem ülkesinde depremden ölen milyonlarca insanın sorumlusu oldunuz.

· Ülkemizi Taksi Dolandırıcılığında Bile Birinci Yapmışsınız: Ahlaksızlığı ödüllendiren bir iktidar olarak taksi dolandırıcılığı rakamlarında bile ülkemizi rezil etmişsiniz. En son açıklanan dolandırıcılık, ahlaksızlık rakamlarında Türkiye birinci sıralara çıkmış. Bunun sorumlusu da sizsiniz siz.

“Gençlerin umutlarını yok ettiniz”

Ekonomide yaşanan küresel çaptaki büyük sarsıntıya ve bunun Türkiye'deki yansımalarına değinen İl Başkanı Çağatay Güç, “Bugün vatandaş pazara çıkamıyor, evladının geleceği için umut kuramıyor. İnsanlar artık ay sonunu değil, ertesi günü nasıl çıkaracağını düşünüyor. Çocukların ve genel olarak gençlerin umutlarını yok ettiniz. Dünyada ekonomistler; Türkiye’deki ürün fiyatlarının dünyanın birçok ülkesine göre yüzde 60 daha pahalı hale geldiğini ifade ediyor. Bu bile ekonomide yaşanan yıkımın uluslararası ölçekte nasıl görüldüğünün net bir göstergesidir” diye konuştu.

“Hangi yüzle ahlaktan bahsediyorsunuz?”

AK Parti’nin politikaları üzerinden doğrudan Eyyüp Kadir İnan'a hitaben sorular da yönelten İl Başkanı Güç, “Ülkeyi getirdiğiniz fakirlikten utanmıyor musunuz? Emekçiyi umutsuzluğa sürüklemekten utanmıyor musunuz? Emekliyi sefalet ücretine mahkûm etmekten utanmıyor musunuz? İş dünyasının içine sürüklendiği krizden utanmıyor musunuz? Yetimin hakkını yemekten utanmıyor musunuz? Dini siyasete malzeme yapmaktan utanmıyor musunuz? Sayın İnan, şimdi çıkıp hangi yüzle ahlaktan bahsediyorsunuz? Utanmalısınız. Halkımızı bu hale getirdiniz için utanmalısınız. Ülkeyi bu hale getirdiğiniz için utanmalısınız. Ülkemizin itibarını yerle bir ettiğiniz için utanmalısınız. Milletimizin umutlarını öldürdüğünüz için utanmalısınız” dedi.

“İşi gücü bizi engellemek”

Cumhuriyet Halk Partisi'nin rotasını tamamen halkın gerçek gündemine çevirdiğini ve yereldeki başarıların tüm ülkeye yayılacağını belirten İl Başkanı Güç, "Cumhuriyet Halk Partisi bugün halkın gerçek sorunlarını konuşan, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşın yanında duran bir siyaset anlayışını temsil etmektedir. Belediye başkanlarımız Türkiye’nin en çalışkan belediye başkanları arasında gösterilmekte; halkçı yönetim anlayışıyla vatandaşın umudunu büyütmektedir. Halkımızı düşünerek halkımızın zor durumdan bir an önce kurtulması için çalışıyoruz. Halkımızla iç içeyiz. Onların sorunlarını çözmek bizim önceliğimiz. Bunun için çalışıyoruz. Belediyelerimizle çalışıyoruz. Ancak iktidar her şekilde engellemeye çalışıyor bizi. İzmir'in hak ettiği paraları vermeyerek engellemeye çalışıyor. Yatırımları yaptırmayarak engellemeye çalışıyor. Dışarıdan krediler buluyoruz imzalamayarak engellemeye çalışıyor. Suçsuz olduğunu kendisi de bildiği belediye başkanlarımızı sırf kamuoyu algısı için gözaltına alarak tutuklayarak engellemeye çalışıyor. İşi gücü bizi engellemek. CHP'li belediyeler çalışmasın, hizmet götüremesin, çalışkan gözükmesin istiyor. Ülke hiç böyle kötü niyetli bir iktidar görmemişti. Yargı gücünü çalışmaz hale getirerek ülkenin damarlarını tıkayarak ülkeyi krize ve komaya sokan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Ama artık bittiniz. Halkımız sizin gerçek yüzünüzü gördü. Sizdeki art niyeti gördü. Sizdeki kötülüğü gördü. Sizdeki beceriksizliği gördü. Sizdeki yalancılığı gördü. Gerçekten gördü. Ekranlardan ya da sosyal medyadan siyaset yapmayı bırakın. Halkın yanına gidin. Halkın halini ve hatırını sorun. Pazara gidin. Alışveriş yaparken halkımızla konuşun. Maaşını aldıktan sonra konuşun. Kirasını öderken konuşun. Elektrik faturasına bakarken konuşun. Halkımızın yüzüne bakabiliyor musun bir görelim. Ne yaparsanız yapın bu ülke yeniden ayağa kalkacaktır. Size rağmen ayağa kalkacak. Ahlakı da adaleti de ekonomiyi de hep birlikte milletimizle birlikte yeniden inşa edeceğiz. Ülkemiz yeniden mutlu ve huzurlu bir ülke olacak. Milletimiz yeniden umutlarını yeşertecek. Gençlerimiz ülkeleri için azimle çalışır hale gelecek” ifadelerini kullandı.