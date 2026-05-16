Her sabah Karşıyaka'dan, Bornova'dan veya Buca'dan merkeze doğru akan yüz binlerce İzmirlinin en büyük yol arkadaşı yine kendi binek araçları oluyor. Açıklanan en taze resmi veriler, İzmir genelinde tescil edilmiş ve plakası çakılmış otomobil sayısının 950 bin gibi astronomik bir sınıra dayandığını gösteriyor. Çok kısa bir süre içinde bu rakamın 1 milyonu devirerek tarihi bir eşiği geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

KÖRFEZ ETRAFINDA BİTMEYEN TRAFİK SENFONİSİ

Yaklaşık 950 bin otomobilin yarattığı sirkülasyon, İzmir'in ulaşım ağını özellikle sabah ve akşam saatlerinde zorlu bir teste tabi tutuyor. Altınyol, Anadolu Caddesi ve Yeşildere gibi kentin ana şahdamarlarında yaşanan yoğunluk, sürücülerin sabır taşını çatlatacak seviyelere ulaşıyor. Körfezin etrafına C harfi şeklinde dizilmiş olan şehrin yapısı, herkesi aynı ana arterleri kullanmaya zorladığı için alternatif rota bulmak çoğu zaman imkansızlaşıyor. Yerel yönetim, vapur seferlerini ve tramvay ağını sürekli olarak genişletip vatandaşları deniz ve raylı ulaşıma yönlendirmeye çalışsa da, İzmirlinin o çok sevdiği otomobil konforundan vazgeçmesi pek mümkün olmuyor.

ALSANCAK VE KARŞIYAKA'DA OTOPARK ÇİLESİ

Böylesine devasa bir araç filosunun en büyük mağduriyet yarattığı konu ise şüphesiz park alanlarının yetersizliğidir. Özellikle Alsancak, Karşıyaka Çarşı ve Konak gibi kentin ticari ve sosyal hayatının attığı kalplerde, boş bir metrekare park yeri bulmak piyangodan ikramiye kazanmakla eşdeğer tutuluyor. Dar sokak aralarına yapılan hatalı parklar, kentin estetiğini bozarken yaya haklarını da gasp ediyor. İzmir'deki birçok otomobil sahibi, gideceği yerdeki otopark stresini düşünerek bazen planlarını iptal etmek zorunda kalıyor. Bu durum, şehrin sosyolojisini bile etkileyen bir ulaşım krizine evrilmiş durumda.

ELEKTRİKLİ ARAÇ DÖNÜŞÜMÜNDE ÖNCÜ KENT

• İzmir otomobil ekosistemi yeniliklere açıktır.

• İzmir’de çevre bilinci yüksektir.

• Geleneksel fosil yakıtlı araçlardan elektrikli otomobillere geçiş hızı Türkiye ortalamasının üzerindedir.

• 950 binlik filonun içinde elektrikli ve hibrit araçların payı her ay artmaktadır.

• AVM otoparklarında ve sokaklarda şarj istasyonları hızla çoğalmaktadır.

• İzmir, modern ve doğaya duyarlı araçlanma trendini benimsemiştir.