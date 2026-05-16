Türkiye’deki mobilya pazarının önde gelen isimlerinden İstiklal Mobilya, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yürütülen ihale süreciyle birlikte yeni sahibini buldu. Hazineye ait yüzde 100 oranındaki payların devri için kapalı zarf ve açık artırma usulüyle yapılan ihale süreci resmen tamamlandı. Toplamda 512 milyon adet pay satışa sunulurken; 16,5 milyar lira muhammen bedel belirlenen haleyi Paşalı Grup kazandı. Paşalı Grup, İstikbal Mobilya'nın yeni sahibi oldu.

Göztepe’nin resmi sponsorlarından

Otomotiv, inşaat, gıda ve turizm gibi farklı alanlarda 40 yılı aşkın bir ticari geçmişe sahip olan grup, özellikle İzmir’deki büyük yatırımlarıyla adından söz ettiriyor. Avek Otomotiv’in ve Avec Oteli’nin de sahibi olan firma, aynı zamanda İzmir’in köklü camiası Göztepe Spor Kulübü'nün de resmi sponsorları arasında yer alıyor. Paşalı Grup, şimdi ise mobilya devini bünyesine katarak gücünü katlamış oldu. İhalenin ardından bir açıklama yapan TMSF, uygun tekliflerin alınmasıyla birlikte sürecin resmiyet kazanması adına Rekabet Kurulu onay aşamasına geçildiğini duyurdu.

Ana üretim üssü Kayseri

Temelleri 1957 yılında Kayseri’deki mütevazı bir marangoz atölyesinde atılan İstikbal Mobilya, yıllar içinde büyük bir sanayi gücüne dönüştü. Ana üretim üssünü ve yönetim merkezini Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde koruyan marka, ayrıca Sakarya ve Diyarbakır’daki entegre tesisleriyle de Türkiye genelinde çok geniş bir üretim ağına sahip.

Rizeli iş insanı Adem Paşalı’ya ait olan Paşalı Grup (Paşalı Holding), 40 yılı aşkın ticari deneyime sahip. Grup çeşitli alanlarda yaptığı yatırımlar ve günden güne büyüyen gücüyle dikkatleri üzerine çekiyor.