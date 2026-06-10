Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, yerel yönetimler düzeyinde Türkiye’ye örnek olan evde bakım modelini geliştirmek için çalıştay düzenledi. Buca Sosyal Yaşam Kampüsü’nde yapılan “Yerel Yönetimlerde Evde Bakım Hizmetleri Çalıştayı”nda, sunulan hizmetlerin mevcut durumu ve geleceği masaya yatırıldı.

Çalıştaya İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram, ilçe belediyelerinin bürokratları, akademisyenler ve saha personeli katıldı. Etkinlikte, evde bakım hizmetlerinin kapsamının genişletilmesi hedeflendi.

Güven duygusu ve örnek model vurgusu

Çalıştayın açılış konuşmasını İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır yaptı. Toplumun en temel ihtiyaçlarından birinin güven duygusu olduğunu belirten Yıldır, belediyenin bu alandaki sorumluluğuna dikkat çekti.

Yıldır, konuya dair şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde insanların en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden biri güven. Riskleri en aza indirerek insanların kendilerini güvende hissedeceği bir ortam yaratmalıyız. Türkiye’de yerel yönetimlere örnek gösterilen bir evde bakım modelini hayata geçirdik. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu alandaki desteğimizi ve çabamızı daha da artıracağız."

Tıbbi müdahalenin ötesinde bütünleşik hizmet

Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram, bakıma ihtiyaç duyan birey sayısının arttığını belirtti. Sağlık hizmetlerinin sadece tıbbi müdahalelerle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Bayram, yürütülen modelin kapsamını anlattı.

Bayram, sunulan hizmetin hastaneye erişimden kişisel bakıma, ilaç takibinden rapor işlemlerine kadar geniş bir alanı kapsadığını söyledi. Türkiye’deki en kapsamlı evde bakım hizmetlerinden birini yürüttüklerini ekleyen Bayram, belediyenin ortaya koyduğu bu modelin diğer yerel yönetimler için de etkin bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

112 personel ile evlerde kesintisiz mesai

İzmir Büyükşehir Belediyesi, evde bakım hizmetleri kapsamında toplam 112 personel istihdam ediyor. Ekipler, doktor muayenesi, diş sağlığı, hemşirelik hizmetleri, yara bakımı, fizik tedavi ve psikososyal destek gibi tıbbi süreçleri doğrudan vatandaşın evinde yürütüyor.

Tıbbi desteklerin yanı sıra sosyal yardımlar da sürece eşlik ediyor. Bu doğrultuda temel ev temizliği, kişisel bakım, banyo desteği, kuaförlük hizmetleri ile küçük tadilat işlemleri yapılıyor. Ayrıca "Güvenli Ev, Sağlıklı Yaşam" projesiyle, ev kazası risklerine karşı hanelerde inceleme yapılarak gerekli önlemler alınıyor.

