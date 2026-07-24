İzmir ve Manisa illerini kapsayan orman sahalarında yılbaşından 21 Temmuz’a kadar 106 orman yangını çıktı. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 202 olarak kayıtlara geçmişti. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre yangın sayısında yüzde 47’lik bir düşüş sağlandı. Kırsal alanlardaki yangınlar da 246’dan 166’ya geriledi.

Yol kenarlarında yürütülen temizlik ve önleyici altyapı çalışmaları bu düşüşte belirleyici oldu.

900 kilometrelik hat temizlendi

İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, bahar yağışlarının ardından uzayan otların yaz sıcaklarıyla kuruyarak yangın riskini artırdığını belirtti. Risk haritasına göre hareket eden ekipler, 899 kilometrelik yol kenarında ot temizliği yaptı. Ayrıca yerleşim yerlerini korumak amacıyla 298 kilometrelik emniyet şeridi oluşturuldu.

İlk müdahale kapasitesini artırmak için köy muhtarlıklarına 419 su tankeri dağıtılırken, 87 binden fazla vatandaşa yangın eğitimi verildi.

Bölgedeki ormanlar insansız hava araçlarıyla günün 24 saati taranıyor. İHA’ların sağladığı veriler sayesinde duman tespiti ortalama 2 dakikaya indirildi. Ekiplerin yangın noktasına ulaşma ve ilk müdahaleyi yapma süresi ise 11 dakika olarak ölçüldü.

Sahada 18 hava aracının yanı sıra 107 arazöz, 34 su tankı, 16 dozer ve 1702 personel görev yapıyor. 6 bin eğitimli gönüllü de çalışmalara destek veriyor.

"Yangınların yüzde 93'ü insan kaynaklı"

Orman yangınlarının ana nedenine dikkat çeken Mahmut Yılmaz, olayların yüzde 93’ünün insan faktöründen kaynaklandığını ifade etti. İhmal ve dikkatsizliğin ilk sırada yer aldığını vurgulayan Yılmaz, rüzgarlı ve yüksek sıcaklıktaki günlerde açık alanda kesinlikle ateş yakılmaması gerektiği uyarısını yineledi.

Yanan alanlarda ağaçlandırma sürüyor

Buca Zafer Mahallesi'nde 2024 yılında zarar gören 570 hektarlık sahada 785 bin fidanın dikimi tamamlandı. Aynı bölgede 2025 yılında meydana gelen yangından etkilenen 1533 hektarlık alanda ise toprak hazırlığı devam ediyor.

Bu sahanın 621 hektarı natural gençleştirmeye bırakılırken, geri kalan alana 1 milyon 353 bin yeni fidan dikilecek. Anayasal zorunluluk gereği yanan alanların tamamı yeniden ormanlaştırılıyor.

