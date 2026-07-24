Son Mühür/ Beste Temel- Buca Belediyesi, semt pazarlarındaki kilo ve gramaj belirsizliğini önlemek için pazar alanlarına Tartı Kontrol Noktaları yerleştirdi. Vatandaşlar satın aldıkları meyve ve sebzeyi bu noktalarda bulunan belediyeye ait hassas tartılarda ücretsiz kontrol edebiliyor.

Eksik gramaj şüphesine karşı başlatılan uygulama, ilçe genelindeki semt pazarlarında aktif olarak kullanılıyor. Alışveriş yapan Bucalılar, pazardan çıkmadan önce aldıkları ürünlerin ağırlığını anında teyit etme imkanına kavuştu.

Eksik tartana anında yasal işlem

Pazar içindeki kontrol noktalarında Zabıta Müdürlüğü ekipleri aralıksız görev yapıyor. Vatandaşın tezgahtan alıp getirdiği poşetler, zabıta gözetiminde dijital tartıya konuluyor. Tezgahtaki tartı ile belediye tartısındaki değer kıyaslanıyor.

Eksik tartım yaptığı belirlenen esnaf hakkında zabıta ekipleri tutanak tutuyor ve yasal yaptırımları derhal uyguluyor. Bu sayede haksız kazancın önüne geçilirken, işini dürüstçe yapan esnafın da hakkı korunuyor.

Denetimler pazarlar kapana kadar sürecek

Uygulama, pazar tezgahlarındaki belirsizliği ortadan kaldırmayı ve güvenli bir pazar ortamı yaratmayı hedefliyor. Zabıta ekipleri, pazarların açık olduğu tüm saatlerde stant başında nöbet tutacak.

Belediye yetkilileri denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Tahrifatlı veya eksik tartı kullanımına taviz verilmeyecek. Buca'da pazar alışverişleri artık zabıta güvencesiyle yapılıyor.

