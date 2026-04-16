Son Mühür- Şanlıurfa Siverek ve Kahramanmaraş'tan gelen okul saldırı haberleri neler oluyor sorusunu gündeme getirdi.

Yaklaşık 100 bin üyesi olduğu belirlenen ve saldırı görüntülerinin paylaşıldığı “C31K” adlı Telegram grubundaki mesajlar ise büyük korku yarattı.

Aralarında Bornova Anadolu Lisesi'nin de bulunduğu çok sayıda eğitim kurumunun hedef gösterildiği Telegram grubu kapatılarak hakkında adli işlem başlatıldı.



ABD'deki saldırgana gönderme...



Emniyet Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş'ta meydana gelen saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada,

''Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, yapılan ilk incelemelerde şahsın WhatsApp profilinde 2014 yılında ABD’de saldırı gerçekleştiren Elliot Rodger’e atıfta bulunan bir görsel kullandığı tespit edilmiştir'' hatırlatmasında bulundu.



Baba U.M. tutuklandı...



Yapılan açıklamada,

''Olayı gerçekleştiren şahsın babası U.M., 15.04.2026 tarihinde gözaltına alınmış, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır. Şahsın ikametinde ve babasına ait araçta yapılan aramalarda elde edilen dijital materyallere el konularak incelemeye alınmıştır

Olay yeri inceleme çalışmaları tamamlanmış olup, kamera kayıtları dahil tüm deliller titizlikle değerlendirilmektedir. İlk bulgular çerçevesinde olayın terör bağlantısına dair herhangi bir tespit bulunmamakta olup, bireysel bir saldırı olduğu değerlendirilmektedir.

Kamuoyunu yanıltıcı ve asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir'' duyurusu yapıldı.



591 sosyal medya hesabı...



Emniyet Genel Müdürlüğü Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olaylarlar ilgili paylaşımlarda bulunan 591 sosyal medya hesabı hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Söz konusu hesaplar içinde bulunan Telegram kanalında “C31K” isimli grupta paylaşılan bir mesajda CHP lideri Özgür Özel'in de mezun olduğu İzmir'in köklü eğitim kurumu Bornova Anadolu Lisesi'nin de hedef gösterilmesi endişe yarattı.

