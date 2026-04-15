16 Nisan'da grev kararı alan sendikalar konusu eğitim gündeminin en sıcak başlığı haline geldi. Eğitim Bir Sen yarın grevde mi, Eğitim Sen devam edecek mi soruları arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte sendika sendika güncel grev kararları ve 16 Nisan'da okulları bekleyen tablo.

16 Nisan'da hangi sendikalar grevde?

Eğitim sendikalarının bir kısmı eylem süresini iki güne uzattı ve 16 Nisan Perşembe günü de iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu. İki günlük grev kararı alan sendikalar arasında Hürriyetçi Eğitim Sen, Eğitim İş, Anadolu Eğitim Sen, Eğitim Gücü Sen ve Mil Maarif Sen yer alıyor. Bu sendikalara üye öğretmenler 16 Nisan'da da okullarda ders işlemeyebilir.

Tek gün grev yapan sendikalar hangileri?

Türk Eğitim Sen, Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen iş bırakma eylemini tek günle sınırlandırdı. Bu üç sendika yalnızca 15 Nisan Çarşamba günü grev yaptı. Dolayısıyla bu sendikalara üye öğretmenlerin 16 Nisan Perşembe günü okullarına dönmeleri ve derse girmeleri bekleniyor.

Greve katılmak zorunlu mu?

Sendikaların aldığı grev kararına uymak öğretmenlerin kendi tercihine bırakılıyor. Aynı okulda bile bazı öğretmenler derse girerken bazıları iş bırakma eylemine katılabiliyor. 15 Nisan'da da benzer bir tablo yaşandı ve bazı öğretmenler grev kararına rağmen sınıflarında görev yaptı.

Greve katılan öğretmenler ek ders ücreti alır mı?

Ek ders ücreti fiilen derse giren öğretmenlere ödeniyor. Grev nedeniyle derse girmeyen öğretmenler o günkü ek ders ücretinden yararlanamıyor. Haftalık zorunlu ders saati dışında fazladan derse giren öğretmenler ek ders ücreti almaya hak kazanıyor.

16 Nisan'da okul var mı?

Resmi bir tatil kararı bulunmuyor. Ancak iki günlük grev ilan eden sendikalara üye öğretmenlerin 16 Nisan'da da iş bırakması ihtimali yüksek. Velilerin okul idaresiyle veya sınıf öğretmeniyle iletişime geçerek ders durumunu öğrenmesi tavsiye ediliyor.