Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’de turizm haftası kutlanılmaya başlarken gözler Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret AŞ’ye (TARKEM) çevrildi. Kentin en büyük turizm potansiyelleri arasında olan dünyaca ünlü çarşısı tarihi Kemeraltı’nı ayağa kaldırmak, UNESCO yoluyla tarihi dokuyu koruyarak bölgeye katma değer kazandırmak amacıyla 2012 yılında kurulan TARKEM, bugünlerde en sessiz ve en tartışmalı döneminden geçiyor. Kamu, oda, borsa ve sivil toplumun bir araya gelerek tüm Türkiye’ye örnek olacak şekilde hayata geçirdiği TARKEM şimdi ise deyim yerindeyse yaprak dökümü yaşıyor.

Büyük kaynak sıkıntısı yaşanıyor

Kemeraltı ve civarını koruyup geliştirerek geleceğe taşıması için el birliği ve bir dolu hayallerle kurulan kurum, kaynak sıkıntılarıyla gündeme gelirken geçtiğimiz yıl kasım ayında gerçekleşen genel kurulda, “Bazı projelerimizi tamamlayamadığımız için gelir ve gider arasında sağlıklı bir yapı kurulamadı. Zaman zaman mülk satışlarıyla bunu dengelemeye çalıştık” ifadeleri kullanılmıştı. Aynı zamanda yine o süreçte Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün TARKEM'e kestiği 1,7 milyon TL'lik cezası da kamuoyuna damgasını vurmuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın güvenerek "Alan Başkanlığı" yetkisini paylaştığı bir yapının, yatırım yapamayan bir noktaya gelmesinin kentin turizm vizyonuna da ters düştüğü ifade ediliyor.

Tam 533 gündür genel müdürü yok!

TARKEM’de tam 8 yıl genel müdürlük görevini üstlenen Sergenç İneler’in 31 Ekim 2024’te verdiği istifanın ardından genel müdürlük koltuğu ise hala o gündür bugündür boş. Her ne kadar ‘Yönetim Kurulu Başkanı’ İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay olarak yer alsa da Kemeraltı’nı bilen ve vaktini onun için harcayacak bir müdürün olmamasının büyük bütçeli projelerin bu denli frene basmasında büyük etkisi olduğu düşünülürken; bazı kaynaklar ise “Zaten şu anda bir iş yapılmıyor” diyerek durumu eleştiriyor. İneler’in ardından bugün itibariyle 533 gündür TARKEM’e neden bir genel müdür atanmadığıyla ilgili de bir açıklama yapılmaması dikkatleri çekiyor.

En büyük eleştiri: Belediye şirketi mi oldu?

TARKEM ile ilgili konuşulan en büyük eleştiri ise giderek artan ‘belediye’ etkisi. TARKEM’in kuruluş ruhunun ‘karma ve kolektif’ yapıdan geçtiği belirtilirken şimdilerde ise giderek yönetim şemasında artan ‘belediyeci’ kontenjanı yüksek sesle olmasa oldukça eleştiriliyor. Geçtiğimiz günlerde yine bir yöneticinin görev süresinin sona ermesi sonrası yerine Ege Şehir Planlama Genel Müdürü Süleyman Ekici’nin getirilmesi de buna son örnek olarak gösteriliyor. Bir kesimin “TARKEM, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki mi oldu?” diyerek duruma tepki gösterdiği belirtiliyor.

Dikkati çeken öneri…

TARKEM’in içinde bulunduğu süreçten kurtulması için kulislerde dikkatleri çeken bazı öneriler de dolaştığı biliniyor. Bunlardan en dikkati çekeni de belediyenin TARKEM’deki hisselerini özelleştirmesi yönünde. İsim vermek istemeyen bazı kaynaklar, “Belediye kendi hisselerinin büyük kısmını özel bir şirkete devrederse işler daha hızlı ilerleyebilir ve TARKEM içinde bulunduğu zorlu süreçten çıkabilir” ifadelerini kullandı.