Son Mühür/Merve Turan- Karabağlar Belediyesi, Belediye Başkanı Helil Kınay’ın imzaladığı Başkanlar Sözleşmesi (Covenant of Mayors) sonrasında başlatılan Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) çalışmalarını tamamladı. Yaklaşık 15 ay süren süreçte hazırlanan planın, belediyenin öz kaynakları, teknik personeli ve gönüllü akademik katkılarla yürütüldüğü, ek kamu bütçesi kullanılmadığı belirtildi. Çalışmaların 4 bin saate ulaşarak bittiği ifade edilirken bir raporla sınırlandırılmasının doğru olmadığı Karabağlar’ın iklim kriziyle mücadelesinde sahaya doğrudan yansıyacak somut bir yol haritası olduğu da ifade edildi. Karabağlara yönelik enerji verimliliğini ilgilendiren ve yenilebilir enerji kaynaklarınının kullanımına yönelik amaçların da var olduğu söylendi.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, akademisyenler, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, ilçe belediyeleri ve vatandaşların katıldığı Muzaffer İzgü Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda Başkan Kınay: “İklim krizi ve afetler artık günlük yaşamın gerçeğidir. Küçük iyileştirmeler bile büyük değişimlerin başlangıcıdır” dedi.

Karabağlar'ın İzmir'in en büyük ilçelerinden biri olduğunu vurgulayan Kınay kentsel dönüşüm ihtiyacı, ulaşım sorunu, afet riski gibi önemli konulara da değindi.

Güç mücadelesi yapılması yerine güç birliğini örnek aldıklarını söyleyen Kınay “İklimin adaletini, kentin adaletini ve yaşamın adaletini savunmak zorundayız. Değişen, yaşayan ve yaşatan Karabağlar’ı hep birlikte inşa ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

"Bu bir ilk!"

Karabağlar için önemli bir an olduğunu söyleyen Karabağlar Meclis Üyesi ve SECAP Koordinatörü Rahile Yeni, kentin geleceğine yönelik önemli bir plan olduğunu, bu projenin bir ilk oluğunu dile getirdi.

