9 kişiyi öldürdü
Kahramanmaraş’ta 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli, emniyet mensubu babasına ait silahla öğrenim gördüğü okulda silahlı saldırı düzenledi. Babasına ait 5 silah ve 7 şarjörle okula giden Mersinli’nin gerçekleştirdiği saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.
Saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında İsa Aras Mersinli’nin babası Uğur Mersinli ile öğretmen olan annesi Peyman Pınar Mersinli gözaltına alındı. Baba Uğur Mersinli tutuklanırken, annenin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü de Uğur Mersinli’nin tutuklandığını açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Olayı gerçekleştiren şahsın babası U.M, 15 Nisan'da gözaltına alınmış, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır. Şahsın ikametinde ve babasına ait araçta yapılan aramalarda elde edilen dijital materyallere el konularak incelemeye alınmıştır. Olay yeri inceleme çalışmaları tamamlanmış olup, kamera kayıtları dahil tüm deliller titizlikle değerlendirilmektedir. İlk bulgular çerçevesinde olayın terör bağlantısına dair herhangi bir tespit bulunmamakta olup, bireysel bir saldırı olduğu değerlendirilmektedir.”
Kimlikleri belli oldu
Olayda matematik öğretmeni Ayla Kara ile öğrenciler Furkan Bala, Bayram Nabi Şişik, Belinay Poyraz, Zeynep Kılıç, Şuranur Sevgi Kazıcı, Kerem Erdem Gürgör ve Adnan Göktürk Yeşil hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli’nin de olayda yaşamını yitirdiği bildirildi.
11 Nisan 2026 tarihli belge çıktı
Başlatılan soruşturma kapsamında İsa Aras Mersinli’nin bilgisayarı incelemeye alındı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, "Dijital materyallerde gerçekleştirilen incelemelerde okulda saldırı yapan failin bilgisayarında yakın dönemde büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair 11 Nisan 2026 tarihli bir belge içeriğine ulaşıldı" ifadelerine yer verildi.