Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’de bu hafta sonu nostalji havası hakimdi. Kültürpark, İZKİTAP’ın kitap atmosferiyle birleşirken, Uzun Havuz çevresinde dizilen onlarca klasik otomobil ziyaretçileri adeta geçmişe yolculuk yaptırdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen sergi, yalnızca araba meraklılarını değil geçmişe özlem duyan her yaştan İzmirliyi bir araya getirdi.

Kültürpark’ta nostalji yolculuğu

İzmir Classic Cars tarafından düzenlenen etkinlikte, her biri özenle bakılmış, temiz 61 farklı araç gün yüzüne çıktı.

Cumartesi ve Pazar günleri boyunca süren sergide, 1950’li yıllardan 80’li yılların tasarımlarına kadar farklı alternatifler sunuldu.

En eski ve en çok konuşulan araçlar da sergilendi

Koleksiyonun en dikkat çeken parçalarından biri serginin en eskisi olan 1951 model Mercedes-Benz 170 oldu. 75 yıllık yaşına rağmen güzelliğini koruyan bu aracı, Türk otomobil tarihinin bir dönemine en çok konuşulan 1987 model Tofaş 131 takip etti.

Serginin en renkli anlarından biri ise Hüseyin Özoğul ve arazi aracının olduğu kısımdı. Askerlik yıllarında kullandığı araca duyduğu bağını kesmeyen Özoğul, yılların ardından aynı marka aracı bularak koleksiyonuna dahil etmiş.

Sergide askeri kıyafetleriyle aracının başında duran ve meraklılarına hem teknik bilgileri hem de anılarını anlatan Özoğul, ziyaretçilerin odak noktası oldu.

Etkinlikler devam edecek

İZKİTAP ile aynı tarihlere denk gelmesi sebebiyle sergi alanı, gün boyu binlerce kişiyi misafir etti. Canlı müzik performanslarının eşlik ettiği organizasyonda, insanlar bir yandan kitapları inceledi bir yandan da araçların önünde hatıra fotoğrafları çektirdi.

İzmir Classic Cars yetkilisi Yusuf Esen, gösterilen ilgiden oldukça memnun olduklarını belirterek, bu tür organizasyonların devam edeceğini duyurdu.