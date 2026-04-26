Son Mühür/ Beste Temel- Konak Belediyesi’nin düzenlediği 23 Nisan Çocuk Şenliği planlandığı üzere 25 Nisan Cumartesi Günü Karantina Meydanı'nda gerçekleşyitildi. Atatürk’ün çocuklara o eşsiz mirası olan bu bayramı kutlamak için meydanı dolduran ufaklıkların gözündeki o pırıltı her şeye değerdi. Müzik, spor, el becerisi atölyeleri... Ne ararsanız vardı. etkinlikler günün ilk ışıklarından batımına kadar bir an bile hız kesmedi.

Sahne hiç boş kalır mı?

Meydanda kurulan o dev sahnede melodi eksik olmadı. İzmir Büyükşehir Bandosu’nun örkemli açılışıyla başlayan ritim akşama kadar sürdü gitti. Roman Kültür Çocuk Orkestrası’nı dinlerken insanın içi kıpır kıpır oldu. Klasik eserlerden vals ise çevrede bulunan herkes tarafından çok beğenildi. 14 yaşındaki Ayhan Duymuş Klavyesinin başına geçti, kısa sürede hazırlandığı solosuyla herkesi kendine hayran bıraktı. Zumba yapanlar, tango adımlarıyla büyüleyenler derken, finalde Vokal İzmir’in tatlı konseriyle kulakların pası silindi.

Kimse bir an bile durmadı

Sadece sahne değil meydanın her köşesi ayrı bir dünya gibiydi. Bir yanda yüzlerini boyatıp hayalindeki kahramana dönüşen çocuklar diğer yanda büyük bir ciddiyetle Türk bayrağı boyayan minik eller...

Akıl oyunları standında ter dökenler, voleybol sahasında smaç basmaya çalışan geleceğin yıldızları da etkinliğe renk kattı. Eğitmenlerin gözetiminde kurulan spor parkurları ise gün boyu dolup taştı.

"Çok eğleniyoruz"

Şenliğin tadını çıkaranların heyecanı seslerine yansıyordu. Mesela 9 yaşındaki Aslı Yeloğlu, kendisi de belediyenin korosunda olduğu için bu etkinliklere bayıldığını anlattı.

İdil Yavuz ise arkadaşıyla el ele vermiş, yaptıkları puzzle bitince kopardıkları alkış fırtınası görülmeye değerdi. Velilerin durumu da çocuklardan farklı değildi.

Faruk Bey ve Miray Hanım gibi pek çok ebeveyn, çocuklarının bu denli mutlu olduğunu görmenin huzuruyla Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya teşekkürlerini iletti.

