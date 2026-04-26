Son Mühür- Atakan Başpehlivan / CHP'de parti içi iktidar kavgasının bir parçası olarak denkleme dahil olan Gürsel Tekin, Küba sosyalizmini anlatmak için geldiği İzmir'de ummadığı bir protestoyla karşılaştı.

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi tarafından Konak'ta organize edilen “Küba ve Sosyalizm” başlıklı panele konuşmacı olarak katılan Gürsel Tekin'in ismi anons edildiğinde bir izleyicinin yuhaladığı görüldü.

Paneli düzenleyen TSİP'lilerle Gürsel Tekin'e yakın olan isimlerin müdahalesiyle protestocu kişi susturularak panelin yapıldığı yerden hızla uzaklaştırıldı.

Tekin'den boş verin arkadaşlar çağrısı...



CHP lideri Özgür Özel ve kurmaylarına eleştirilerini sık sık İBB davasının gizli tanığı Aziz İhsan Aktaş üzerinden yapan Gürsel Tekin, İzmir'deki protesto sonrası da aynı adresi işaret etti.

Kendisini yuhalayan izleyiciye müdahale edildiği sırada Gürsel Tekin'in ''Boş verin arkadaşlar Aziz İhsan Aktaş'ın adamlarıyla uğraşmayın'' dediği görüldü.

Kimse sesini çıkarmayacak..



Paneli düzenleyen Türkiye Sosyalist Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı Alper Gülay da Gürsel Tekin'e sahip çıkarak, protestolara izin vermeyeceklerini vurguladı. Gülay, ''"Burada rahatsız olan varsa kapı orada'' vurgusunda bulunarak, ''Burada bulunanlardan hiç kimse, bir Allah'ın kulu bile ses çıkarmayacak'' sözleriyle protestolara izin vermeyeceklerine dikkat çekti.