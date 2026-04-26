Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul’un önemli isimlerinden Gürsel Tekin, İzmir’de basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme dair önemli açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulundu.

Gürsel Tekin: Çok kritik bir süreçten geçiyoruz

Konuşmasına çok kritik bir süreçten geçtiklerini aktaran CHP’li Gürsel Tekin, bütün uğraşlarının CHP’nin mahkeme salonlarından kurtarmak olduğunu açıklayarak, “Bizler geldiğimiz günden itibaren sorunları çözmek için geldik. Ben ve arkadaşlarımın CHP hikayesi 40 yıla dayanmıştır.

Ben uzun süre İstanbul il başkanlığı yaptım. Arkadaşlarım çeşitli görevlerde bulundu. Çok kritik bir süreçten geçerken partimiz ne yazık ki mahkemeye düşmüştür. Bizim bütün uğraşımız partiyi mahkeme salonlarından kurtarmaktır. Onun için bugün Mutlak Butlan ile ilgili bir beyanda bulunmam doğru değildir.” dedi.

“Biz çekildiğimizde yerimize ne yazık ki kayyum gelecek biz çağrı heyetiyiz”

Ayrıca, kendilerinin CHP İstanbul’a ‘çağrı heyeti’ olarak geldikleri süreci de değerlendiren Gürsel Tekin, İstanbul’da ilçe başkanlarına kongre çağrısında bulunmak istediklerini ancak genel merkezin buna engel olduğunu belirterek, “2016 yılından itibaren partide hiçbir görevim yoktu. Biz Türkiye’nin gerçek sorunlarıyla meşguldük. Parti içi tartışmaların tamamen dışındaydık. Kongre olduğunda delege değildik müdahil olmadık.

Bunun sonunda tatsız olaylar oldu. Mahkeme önce CHP Genel Merkezi’ne bir yazı yazıyor. Yapılan kongreyle ilgili sorunun olduğunu ifade ediyor bundan dolayı bir önceki yönetimin acil listesini ekliyor. Sadece bununla yetinmiyor. Partinin avukatıyla görüşüyor. Sonra ne oluyorsa genel merkez bu konuda böyle bir listeyi gönderme talebinde bulunmuyor. Bunun üzerine mahkeme seçim kuruluna yazı gönderiyor. Sonra davayı açan CHP’li delegelerin avukatına yazı yazılıyor. Bizim görevimiz 45 gün içerisinde çağrı heyeti olarak görevimizi yapmaktır. Biz kongreyi yapsaydık bu tartışmaların hiç biri olmayacaktı.

Tüm bunlara rağmen ilk işim Özgür Özel’i aramak oldu. Ayın 8’inde el ele kol kola gireceğiz hatta Özgür Çelik’in de ifadesi var ‘Genel Başkan bana aşağı in dedi inmedim diyor’ niye inmedi bilmiyorum. Biz CHP okulunda yetişmiş insanlar olarak CHP delegesinin iradesine ipotek koymayacağız demiştik. Diploma cehaleti falan götürmüyor. Bizim kongreye götürme yetkimiz olsaydı bunu çoktan yapacaktır. Buna rağmen 39 ilçe başkanımıza çağrı yaptık bu sefer ilçe başkanlarımıza baskı kuruldu. Durum böyle olunca bizim çekilme durumumuzda sorunun biteceğini bilsek bugün çekiliriz, biz çekildiğimizde yerimize ne yazık ki kayyum gelecek biz çağrı heyetiyiz.” şeklinde konuştu.