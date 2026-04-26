Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi, sağır ve kör kadınların kanser tarama süreçlerine yakından takip ettiği örnek bir çalışmaya imza attı.

Konak KETEM ile yapılan koordinasyon sayesinde kadınlar mamografi ve HPV taramalarını kendilerini emniyette hissettikleri, iletişim engellerinin ortadan kalktığı bir ortamda gerçekleştirildi.

Sağlıkta iletişim sorunu çözüme kavuştu

Kadın Sağlığı Atölyeleri projesi, engelli kadınların sağlık bilgilerine erişirken yaşadığı sorunları bitirmek için harekete geçti.

Belediye çatısı altındaki Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü uzmanları Emel Pektezel, Özlem Özer ve Melek Uslular’ın dikkatle yürüttüğü bu süreç, tarama merkezlerine fiziksel erişim sağlamanın çok daha ötesine geçiyor.

"Hedefimiz en az 400 kadının hayatına dokunmak"

Projenin mimarlarından Emel Pektezel, yola çıkış hedeflerini ise şu sözlerle özetledi: “Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü olarak engelli kadınların sağlık bilgisine erişimde yaşadığı eşitsizlikleri azaltmak için Kadın Sağlığı Atölyelerini başlatmıştık.

Bu çalışmayı bir adım ileriye taşıyarak sağır ve kör kadınların kanser taramalarıyla sağlık hizmetine erişimini güçlendirmeyi amaçladık.

Bilginin de, sağlık hizmetlerinin de herkes için eşit, erişilebilir ve kapsayıcı olduğu bir modeli yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.

Kent genelinde en az 400 engelli kadının erişilebilir sağlık hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak istiyoruz”

"Engelliler için erişilebilir bir hizmet oldu"

Daha önce yalnız hastaneye gitmek istemeyen ya da iletişim kuramayacağını düşünen katılımcılar, deneyimlerini, Bornova Sessizler Derneği Üyesi Ayşe Özen: “Daha önce kadın sağlığı eğitimlerine gidiyordum.

Bugün de mamografi çektirip HPV testi yaptırdık. Muayenelerimiz yapıldı, çok memnun olduk. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz” diyerek paylaştı.

Zümrüt Baysal: “Herkese çok teşekkür ediyoruz. ‘Yardım eden biri olsa da doktora gitsem’ diye düşünüyordum. Tercümanlarımıza teşekkür ederim. Mamografi ve HPV testi yaptırdım”

Görme engelli öğretmen Songül Parlak: “Çok verimli bir şekilde eğitim aldık. Buraya da tarama için geldik. Engelliler için erişilebilir bir hizmet oldu.

Herkese teşekkür ediyoruz. Tek başıma olsam gelemezdim, korkardım ama bu çalışma benim motivasyonumu artırdı” dedi.