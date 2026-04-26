İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve gelmesinin ardından ivme kazanan Egeşehir Menemen Konutları projesi için geri sayım resmen başladı. Toplamda 3 bin 100 aileyi sıcak bir yuvaya kavuşturacak olan sosyal konut projesinde, temel atma işlemlerinin ardından gözler saha çalışmalarına çevrildi. Egeşehir AŞ güvencesiyle inşa edilen projede asgari ücrete endeksli ödeme kolaylıkları ve düşürülen peşinat oranları dar gelirli vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı. Özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi Menemen konut projesi başvuru şartları, ödeme planı ve dairelerin teslim tarihi hakkında en güncel bilgiler yoğun bir şekilde araştırılıyor.

İZMİR EGEŞEHİR MENEMEN KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Proje kapsamında toplam 3 bin 100 adet konut inşa edilecek. İlk etapta 410, ikinci etapta ise 1100 olmak üzere toplam 1510 konut için sahada hafriyat, fore kazık ve zemin güçlendirme çalışmaları başladı. Egeşehir AŞ yetkililerinin verdiği bilgilere göre, ilk iki etaptaki dairelerin iki yıl içinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Vatandaşlar sadece iki yıl gibi kısa bir sürede depreme dayanıklı, yeni ve güvenli evlerinin anahtarlarını alacak.

EGEŞEHİR MENEMEN KONUT PROJESİ ÖDEME PLANI VE TAKSİTLERİ NE KADAR?

Dar ve orta gelirli aileler için özel bir finansman modeli hazırlanan projede, 1+1, 2+1 ve 3+1 şeklinde farklı daire seçenekleri bulunuyor. Ev sahibi olmak isteyenler için 120 aya varan vade ve asgari ücrete endeksli bir ödeme sistemi oluşturuldu. Aylık taksitler daire tipine göre 19 bin, 26 bin ve 29 bin liradan başlıyor. Ayrıca vatandaşları maddi olarak zorlamamak adına, ev teslimine kadar hiçbir ara ödeme talep edilmiyor.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MENEMEN KONUTLARI PEŞİNAT TUTARI DÜŞTÜ MÜ?

Nisan ayı başında ev sahibi olmayı daha da kolaylaştırmak adına çok önemli bir adım atıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın kararıyla, projenin ikinci etabında uygulanan peşinat oranı yüzde 20'den yüzde 10'a çekildi. Bu düzenlemeyle birlikte projeye girmek isteyen vatandaşlar için peşinat tutarları 300 bin liradan başlayan seviyelere indi. Bunun yanı sıra, peşinat ödeme gücü olmayan ve ev alamayacak durumdaki vatandaşlar için ayrılan "kiralık konut stoku" da yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarılarak daha geniş bir kesime barınma imkanı sunuldu.

MENEMEN SOSYAL KONUT PROJESİNDE HANGİ SOSYAL ALANLAR VAR?

Sadece bir barınma alanı değil, bütüncül bir yaşam merkezi olarak tasarlanan Egeşehir Menemen Konutları, beş farklı etaptan oluşuyor. İlk dört etap konutlara ayrılırken, beşinci etap tamamen sosyal yaşam ve rekreasyon alanı olarak planlandı. 370 bin metrekarelik dev inşaat alanının 48 bin metrekaresi yeşil alanlara, 12 bin metrekaresi ise sosyal donatılara ayrıldı. Proje tamamlandığında site içerisinde spor sahaları, kreş, çocuk oyun parkları, yaşlı bakım merkezleri, yürüyüş yolları ve sağlık birimleri yer alacak. Üstelik yaşam başladıktan sonra sitenin ve tesislerin yönetimi de yaşam kalitesini korumak adına bizzat Egeşehir AŞ tarafından yürütülecek.