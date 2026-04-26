Son Mühür- Türkiye'nin konuştuğu Gülistan Soylu soruşturmasının dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlunun da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Gülistan Doku'nun kaybolduğu süreçte İçişleri Bakanı olarak görev yapan Süleyman Soylu, Milli Gazete'nin, Süleyman Soylu cinayet değil dedi, Vali Tuncay Sonel'i akladı'' iddiasına çok sert tepki gösterdi.

İftira kampanyalarına devam ediyorsunuz...



''Milli Gazeteciler!

Yıllardır, Allahtan korkmadan, şahsıma yönelik iftira kampanyalarınızı devam ettiriyorsunuz.

Bunu yaparken Müslümanlığı da kimseye bırakmıyorsunuz.

İnancımızda iftira ve zan, kendi kardeşinin etini yemek kadar tiksindirici kabul edilir'' ifadeleriyle tepkisini dile getiren Soylu,

''Bir milletvekilinin, bakanlık dönemimizde olayla ilgili sorduğu sorulara; yürüyen bir soruşturma çerçevesinde, yalnızca o somut sorularla sınırlı kalınarak ve Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma da gözetilerek cevap verilmiştir.

O sorulara verilen cevaplar ile yaptığınız haberlerin konusu tamamen çarpıtmadır yalandır; iftiradır'' mesajı verdi.

Devletin dini adalettir...



''Tüm bunları çarpıtıp, masum bir kızımızın acısı üzerinden, şahsımla alakalı neredeyse muhalif tüm yayın organlarının aynı cümlelerle tek bir merkezden koordine ettikleri belli olan "sipariş haberlerle" kin ve öfke kusanlara cevabım nettir: Devletin dini adalettir'' hatırlatmasında bulunan Soylu,

''Bir masumun canı; hepimizden, makamlardan ve mevkilerden daha azizdir.

Bu soruşturma; sadece kastedenler ve örtbas edenler açısından değil, varsa ihmal edilmiş her bir nokta bakımından da, ucu nereye kadar giderse gitsin kararlılıkla yürütülmelidir.

Bilesiniz…

Öteki dünyada hesabınız ağır olacaktır. Allah doğruların yanındadır'' hatırlatmasında bulundu.