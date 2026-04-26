Son Mühür- İzmir'in gündeminde Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'la iş insanı Azat Yeşil'i karşı karşıya getiren Mavişehir'deki TOKİ arazisi var.

Meslek Fabrikası'nın vakıflara devri sonrası AK Partili isimlerle sık sık karşı karşıya gelen Cemil Tugay Büyükşehir Meclisi'nde, Mavişehir'in en değerli arazilerinden biri olan bölgede, Milli Emlak, TOKİ ve Azat Yeşil üçgeninde yaşanan gelişmelere dikkat çekmişti.



Azat Yeşil'e önce Hazine'den 94 metrekarelik hisse satılarak araziye ortak edildiğine işaret eden Tugay, ardından da açılan ve sadece hissedar olarak Azat Yeşil'in şirketinin girebildiği ihaleyle arsanın tamamının Yeşil'in hakimiyetine geçtiğini duyurmuştu.

İhale şartları nedeniyle kendilerinin giremediğini vurgulayan Cemil Tugay tepkisini,

''Yapılan şeytanlığa yemin ederim nutkum tutuldu'' sözleriyle gösterdi.

''TOKİ tarihinde ilk defa ön alım, alımda öncelikle çıktı ihaleye. Ben belediyedeki arkadaşlarıma ihaleye girin dedim, gittiler ihaleye giremediler alanda hissemiz olmadığı için, kimse de giremedi'' hatırlatmasında bulunan Tugay,

''Satışa çıktığı fiyattan metrekaresi 45 bin liradan sadece 1 kişi aldı. TOKİ öyle bir ihale yaptı ki zaten ondan başka kimsenin girmesi mümkün değil'' mesajı verdi.



Tek ortak Azat Yeşil mi?



Mavişehir'de iddialara konu olan 5 bin 894 metrekarelik arazinin 4 bin 106.15 metrekarelik bölümünün TOKİ'ye, 93.32 metrekarelik bölümünün Azat Yeşil'e, Bin 694.53 metrekarelik bölümünün ise Karşıyaka Belediyesi'ne ait olduğu öğrenildi.



Azat Yeşil 93.32 metrekareyi nasıl alabildi?



Karşıyaka'nın geleceğini kurtarma adına görev yaptığı dönemde Emlak Bankası'yla masaya oturan Cihan Türsen, Mavişehir'de tartışmalara neden olan arazinin o sözleşmeye göre bedelsiz olarak Karşıyaka Belediyesi'ne teslim edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

''Mavişehir Kök İmar Planı, “Talan Planı” yapıldı'' hatırlatmasında bulunan Türsen,

Karşıyaka Mavişehir'deki “Belediye Hizmet Binası” satışındaki son işlemler değil, bu parsel / parseller ile ilgili geçen süreç mercek altına alınmalı. Açıklanmalı'' çağrısında bulundu.

Cemil Tugay, Azat Yeşil, TOKİ ve Karşıyaka Belediyesi'nin dahil olduğu araziyle ilgili tartışmaları değerlendiren Cihan Türsen, 7 başlık altında cevap bekleyen soruları gündeme taşıdı.

İşte Cihan Türsen'e göre cevap verilmesi gereken başlıklar şunlar...

O parseller neden devredilmedi?



1-1991 yılında, Karşıyaka Belediyesi ile O dönemli Emlak Bankası ile (sonra TOKİ ye geçti) yapılan sözleşmeye göre, kamu hizmete ayrılan parseller, ilgili idarelere (bu parsel belediyelere) bedelsiz devredilecekti. Neden devredilmedi?

2-TOKİ kamusal tesis özellikli başka parselleri de sattı.

O parsellerde plan tadilatları yapıldı mı ? Yapı artışları geldi mi? Kimlere satıldı?

3-Parselde paylı mülkiyet sahibi görülen 3. Kişi, nasıl pay sahibi oldu? Tek kişiye pay satışı?

Eğer üzerindeki satış ofisi nedeniyle ise, ruhsat/geçici ruhsat/belediyeye yapıyı bedelsiz terk (bilim müzesi, KSK müzesi, flamingo cafe vb) taahhüdü var mıydı?

4-Belediyelerin, herkesin, satışa girmesi nasıl engellendi?

5-3.Firmanın, kamusal planlı parseli satın almasında, sadece konut vb. Değil, başkaca kamusal hizmet amacı söz konusu mu?

6-Belediyelerin, parselde “hizmet alanı” gereksinimi var mı ? Her zaman kamulaştırabilir.

7-Bakanlık plan tadilatı yapabilmesi unutulmamalı. Önceleri bu uygulandı. Belediyelerin tavrı?

