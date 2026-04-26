Son Mühür/ Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde gerçekleştirilen 7. İZKİTAP - İzmir Kitap Fuarı, hafta sonu binlerce ziyaretçiyi misafir etti.

Yaklaşık 200 yayınevinin bulunduğu fuarda, okurlar hem yeni kitaplarla tanıştı hem de sevdikleri yazarlar ile tanışabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Ayrıca aynı yerde sergilenen klasik otomobiller de fuar ziyaretçilerine nostaljik bir hava yaşattı.

"Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmak hepimizin sorumluluğu"

Tarihçi Sinan Meydan, fuarın en çok ilgi gören konuşmalarından birine imza attı. Cumhuriyet’in kazanımlarından bahseden Meydan, "Cumhuriyet devrimleri yalnızca bir yönetim değişikliği değil, aynı zamanda toplumsal bir dönüşüm projesidir.

Özellikle kadın hakları konusunda atılan adımlar, dönemin pek çok ülkesinin ilerisindedir. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınması, medeni kanunla sağlanan eşitlikler, çağdaşlaşma sürecinin en somut göstergelerindendir." dedi.

Meydan, geçmişin sorumluluğunu hatırlatarak konuşmasını, "Bu topraklar kolay kazanılmadı, Cumhuriyet kolay kurulmadı. Bu bilinçle hareket etmek ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur.

Çanakkale Savaşı’nda ‘Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum’ diyen bir liderin mirasçıları olarak, bu değerleri yaşatmaya devam edeceğiz." diyerek sürdürdü.

"Huzur biraz akışı kabul edebilmekten geçiyor"

Klinik Psikolog Beyhan Budak ise günlük hayatın temposundan bunalan okurlarıyla sohbet etti. İnsanın anlam arayışı hakkında konuşan Budak,

"Hayatta kontrol edemediğimiz pek çok şey var. Olan olur, olacak olan da olur; her şeyi kontrol etmeye çalışmak kaygıyı artırır.

Huzur ise biraz da bu akışı kabul edebilmekten geçiyor. Sürekli bir yerlere yetişmeye çalışıyoruz. Oysa iyi hissettiren şey, her şeyi yapmak değil; daha az ama daha nitelikli bir yaşam kurabilmek." dedi.

Kişisel gelişim ve insan ilişkileri hakkında ise, "Popüler olan her şeyin bize iyi geleceğini düşünmemeliyiz. Kendimiz için gerçekten iyi olanı keşfetmek daha sahici bir yaklaşım. Yalnızlık zaman zaman tercih edilebilir; ancak insanın insana ihtiyacı vardır.

Hiç kimse tek başına iyi değildir. Herkesin güçlü ve zayıf yönleri vardır; önemli olan, ilişkilerde bize iyi gelen tarafları görebilmek ve besleyebilmektir." ifadelerini kullandı.

"İzmir’in ilk gülmece ve karikatür gazetesi olarak kabul ediliyor"

Edebiyatın dışında İzmir’in basın tarihine dair önemli bir panel de fuar bünyesinde yerini aldı. Dr. Efdal Sevinçli, kentin ilk mizah gazetesi olan Kara Sinan’ı,

"Kara Sinan, 3 Haziran 1875’te yayımlanmaya başlayan ve İzmir’in ilk gülmece ve karikatür gazetesi olarak kabul edilen çok önemli bir yayın.

Haftalık olarak çıkarılan bu gazete, genellikle dört sayfa olarak basılmış, ilk üç sayfasında yazılara, son sayfasında ise karikatürlere yer verilmiştir." diyerek anlattı.

İzmir’in kültürel yapısına dikkat çeken Sevinçli sözlerini, "Kara Sinan üzerinden İzmir’in yalnızca ticaret değil, aynı zamanda güçlü bir kültür ve basın hayatına sahip olduğunu da görebiliyoruz.

Bu yayın, kentin çok kültürlü yapısı içinde mizahın nasıl üretildiğini göstermesi açısından da oldukça kıymetli." diyerek bitirdi.