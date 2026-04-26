Son Mühür / Atakan Başpehlivan Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP) İzmir’de, CHP İstanbul’un önemli isimlerden Gürsel Tekin, Küba Ankara Konsolosu Oscar Redondo ve TSİP Genel Başkanı Turgut Koçak’ın katılımıyla ‘Küba ve Sosyalizm’ başlıklı bir panel düzenledi.

“Gürsel Tekin ile panel düzenlediğimiz için hiçbir belediye bize salon tahsis etmedi”

Panel öncesinde, İzmir’de hiçbir belediyenin CHP’li Gürsel Tekin’in katılmasından dolayı kendilerine salon vermediğini aktaran TSİP Genel Başkan Yardımcısı Alper Gülay, “Gürsel Tekin’in katılmasından dolayı kimse bize salon tahsis etmedi. TSİP olarak geri adım atmıyoruz, mücadeleye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

“Nerede mazlum varsa biz oralıyız”

Vatandaşların ilgi gösterdiği panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Türkiye Sosyalist İşçi Partisi Genel Başkanı Turgut Koçak, “Dünyanın neresinde olursa olsun mazlum neredeyse biz onlardan yanayız. Küba halkının mücadelesinin zaferle taçlanması demek bütün Latin Amerika’da bir hareketlilik yaratmıştır. Küba halkı yalnız değildir. Küba halkı, ABD kuşatmasına bırakılacak bir ülke değildir. O günden bu yana Küba’da yetiştirilen insanların bileği bükülmezdir. Biz bu mücadeleyi saygıyla alkışlarız. Hayal görmeyecek kadar gerçekçiyiz.” ifadelerini kullandı.

Gürsel Tekin: Atatürk’ün mirası büyük bir sorumluluktur

Konuşmasında Türkiye ile Küba’nın benzerliklerini değerlendirerek, başlayan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasının büyük bir sorumluluk olduğunu aktaran CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, “Küba ile Türkiye arasındaki benzerlik yüzeyde değil derindedir. 21. Yüzyılda birçok devrimci Mustafa Kemal’in antiemperyalist mücadelesini referans olarak görmüştür.

CHP bu ülkenin kurucu partisidir. Ancak her büyük yapı gibi zaman içerisinde sınavlardan geçmiştir. Ben bu yapı içerisinde sürekli bu düşünce içinde oldum. Bir siyasi hareketin gücü tek sesli olmasında değil farklı sesleri taşıyabilmesindendir. Küba direncini anlamak bu yüzden çok anlamlıdır. Bir toplum kendi kimliğini koruduğu sürece ayakta kalır. Mustafa Kemal’in bıraktığı miras sadece hatırlanacak bir şey değil büyük bir sorumluluktur. Siyaset kişisel hesapların değil ilkesel hesapların alanı olmalı.” dedi.