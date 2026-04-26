Son Mühür/ Osman Günden- İzmir’in kilit noktalarından olan Körfez için kritik bir önemli bir süreçten geçiliyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde gerçekleştirilen "Uluslararası İzmir Körfez Konferansı" sona erdi. Ortaya çıkan sonuçlara göre, sorun meselenin 70 yıl öncesine dayanıyor.

Dünyanın dört bir yanından gelen bilim insanlarının ortak kararına göre, Körfez can çekişiyor ve kurtuluş için kapsamlı bir plan gerekiyor.

Farklı ülkelerden gelen uzmanlar Körfez için buluştu

Tarihi Havagazı Fabrikası, Mart ayı sonunda kritik bir buluşmaya misafirlik etti. İZSU, İZDENİZ ve İzmir Planlama Ajansı’nın üstlendiği büyük organizasyonda yalnızca yerel değil farklı ülkelerden katılımla kapsamlı bir buluşma gerçekleşti.

Türkiye’nin tarihi üniversitelerinin yanı sıra ABD’den Japonya’ya, Almanya’dan Malezya’ya kadar birçok ülkeden uzman, İzmir’in sularındaki kirlilik sorununun nasıl çözüme kavuşacağına dair tartıştı.

"Körfez hepimizin ortak noktası"

Sonuçlarını değerlendiren İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Işıkhan Güler, bu sürecin bir kitapçığa dönüştürülerek kalıcı hale getirileceğini duyurdu.

Güler, "İzmir Körfezi hepimizin ortak noktası, bir yaşam kaynağı. Bu nedenle İzmir’e verilen önem pek çok çalışmayı beraberinde getirdi. Kasım 2024’te düzenlediğimiz çalıştayın ardından bu kez uluslararası bir konferans gerçekleştirdik.

Türkiye’nin farklı üniversitelerinden ve dünyadan bilim insanları bu konferansta bir araya geldi." ifadelerini kullandı.

"Ekosistem kritik eşiklere yaklaşıyor"

1990’larda gerçekleştirilen çalışmalar ve 2000 yılında hizmete giren Çiğli Arıtma Tesisi kısa sürede etki yaratsa da, deniz tabanındaki kirlilik tehlike oluşturmayı sürdürüyor. Güler durumu,

"Yaklaşık 70 yıllık bir birikim söz konusu. 1990’lı yıllarda alınan önlemler ve 2000’de Çiğli Arıtma Tesisi’nin devreye girmesiyle iyileşme sağlandı ancak kalıcı olmadı.

Bugün iç Körfez’de oksijen seviyesindeki düşüş ve balık ölümleri ciddi boyutlara ulaştı. Ekosistem kritik eşiklere yaklaşıyor. Dipteki birikim artık kirletici hale gelmiş durumda." diyerek anlattı.

"Gediz temizlenmeden, Körfez temizlenmez"

Konferansta dikkat çeken konulardan biri de dış etkenler oldu. Körfez’in yalnızca kıyı bölgelerinden ibaret olmadığının altı çizildi.

Özellikle Gediz Havzası’ndan taşınan kirlilik, deniz marullarının aşırı çoğalmasına ve oksijenin bitmesine sebep oluyor.

Çağrıda bulunan Dr. Güler, "Gediz temizlenmeden, Körfez temizlenmez. Bir kere Gediz Havzası’nın yönetim planının yapılması gerekiyor. Çünkü en büyük kirleticilerden biri burası. Ayrıca dip taraması ve sediment yönetimi artık kaçınılmaz." dedi.

"İzmir’in bilimsel çalışmalarla örnek bir model oluşturma potansiyeli var"

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin altyapı aşamasında olduğunu ifade eden Güler, "Kirliliğin sürekli takip edilmesi için sistemler kurulmalı. Büyükşehir Belediyesi bu konuda önemli bir aşamaya geldi, çalışmalar sürüyor.

Bu sorun yalnızca İzmir’in değil, birçok deniz ve körfezin ortak sorunu. İzmir’in bilimsel çalışmalarla örnek bir model oluşturma potansiyeli var." mesajını verdi.

Çözüm önerileri de sunuldu

Sorunu bulan bilim insanları, çözümü de sundu. En hızlı önlem olarak zararlı alglerle mücadelede "modifiye kil" ve "süper oksijenlendirme" gibi teknikler sunulurken kalıcı çözüm için ise deniz çayırlarının fazlalaştırılması ve deniz hıyarı gibi doğanın kendi temizleyicisi olan canlıların sisteme dahil edilmesi gerektiğinin altı çizildi.