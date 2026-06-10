Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi, mutfak atıklarını çöpe atmak yerine evde dönüştürmeyi destekleyen bir çalışma başlattı.

"Dönüşüme Evde Başla" adıyla duyurulan proje dahilinde, bokaşi yöntemiyle organik atıkların gübreye çevrilmesi planlanıyor.

Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programlarda, bu yöntemin nasıl uygulanacağı vatandaşlara uygulamalı olarak gösterildi.

Kompost yöntemiyle atık yönetimi

Belediyenin Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, ev tipi kompost ve pazar yerlerinden çıkan organik atıkların geri kazanılması üzerine birçok çalışma yürütüyor. Bostanlı Pazar Yeri'nde gerçekleşen panelde, konunun teknik boyutu uzmanlarca ele alındı.

Uzmanlar, kompostun toprak verimliliği üzerindeki sonuçlarından, su tutma kapasitesini artırmasından ve sürdürülebilir tarımdaki yerinden bahsetti. Ayrıca, önümüzdeki dönemde kurulması hedeflenen kompost tesisi hakkında bilgiler paylaşıldı.

Çocuklara da program uygulandı

Etkinlik alanında yalnızca yetişkinlere değil, çocuklara dair de bir program uygulandı. Çocuklar, organik atıkların ayrıştırılmasından başlayarak sürecin aşamalarını atölye çalışmaları ve bitki dikimleri üzerinden gördüler.

Uygulamalı gösterim yapıldı

Etkinlik kapsamında, hazırlanan bokaşi kompostu, pazar yerinin peyzaj alanında toprağa karıştırıldı. Bu adım, süreci bitiren ve atıkların geri kazanılabildiğini gösteren temsili bir uygulama olarak yapıldı.