Araçların teknik uygunluk testlerini sadece kanuni bir zorunluluk olarak görmeyen firma; İzmirlilerin yaşam kalitesini artıran, egzoz kirliliğini önleyerek temiz hava sahasını savunan ve trafikteki can kayıplarının önüne geçen bir anlayışı benimsiyor. Anlaşmaları tamamlanan yeni nesil merkezler sayesinde İzmir, muayene kuyruklarının değil, hızlı ve nitelikli hizmetin konuşulduğu bir kent olacak.

Kredi Kartından Kesilen Komisyon Ücretlerine İptal Kararı

Vize işlemlerini halletmek için istasyonlara giden İzmirlilerin en çok mağdur olduğu pos komisyonu uygulamasına neşter vuruldu. Süreci Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile koordineli şekilde yürüttüklerini belirten Turka'nın İcra Kurulu'ndaki önemli ismi Serhan Salman, 15 Ağustos 2027'de operasyonların kendilerine geçmesiyle birlikte kartlı ödemelerdeki tüm komisyonların sıfırlanacağını duyurdu. İnsanların çağın gereği olarak nakit paradan uzaklaştığını ve işlemlerini plastik kartlarla çözmeyi tercih ettiğini hatırlatan Salman, bu noktada vatandaşın sırtına binen haksız maliyet yükünü kesinlikle kaldıracaklarını, bu adımın İzmirlilerin memnuniyeti açısından kritik bir eşik olduğunu vurguladı.

Görüntü İşleme ve Sensörlerle Sıfır Hata Toleransı

• İzmir’deki istasyonların altyapısı, Avrupa’daki en modern örneklerle karşılaştırılabilir düzeyde tasarlandı.

• Şirket, sektördeki teknolojik gelişmeleri Türkiye’ye entegre etmeyi planlıyor.

• Test peronları yapay zeka ile donatılacak.

• Araçlar, otonom algılayıcılar ve yüksek çözünürlüklü görüntü analiz kameralarıyla detaylı bir şekilde incelenecek.