Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir temasları kapsamında Kemalpaşa’da düzenlenen Kiraz Hasadı Programı’na katılarak çiftçilerle bir araya geldi. Bahçede üreticilerle birlikte kiraz toplayan Bakan Yumaklı, Kuzey Yarımküre’nin ilk kiraz hasadının İzmir’den başladığını belirterek, yeni dönemin tüm üreticiler için bereketli olmasını diledi. Bu yılki bol yağışların sulama açısından büyük kolaylık sağladığını ifade eden Yumaklı, İzmir'in Türkiye’deki toplam kiraz üretiminin yüzde 23'ünü karşıladığını ve kentte yaklaşık 4 bin ailenin geçimini bu üründen sağladığını vurguladı.

Üreticilerimize 2 milyarlık bir destekte bulunduk

Geçtiğimiz yıl yaşanan zirai don felaketi nedeniyle kiraz üretiminde ciddi bir düşüş yaşandığını hatırlatan Bakan Yumaklı, üreticinin mağduriyetini gidermek adına büyük bir adım attıklarını belirtti. Yumaklı, "Geçen yıl 775 bin dekar alandan maalesef zirai don sebebiyle sadece 213 bin ton ürün almıştık, kiraz neredeyse yoktu. İzmir'de bu durumdan etkilenen üreticilerimize 2 milyar liralık bir destekte bulunduk ve onların üretim faaliyetlerine devam etmesini sağlamış olduk" dedi.

2026 desteklerimizi gübre ve mazot artışına göre yeniden güncelleyeceğiz

Küresel jeopolitik risklerin ve savaş ortamının çiftçinin en önemli girdileri olan gübre ve mazot fiyatlarını doğrudan artırdığına değinen Bakan Yumaklı, tarımsal destekleme modelinde revizyona gidileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı'nın meclis grup toplantısındaki açıklamalarına atıfta bulunan Bakan Yumaklı, girdi maliyetlerindeki artışa karşı üreticinin ezdirilmeyeceğini belirterek şunları söyledi:

"2025 yılında; 2026, 2027 ve 2028 dönemleri için tarımsal destekleri gübre ve mazotu baz alarak belirlerken belli öngörülerde bulunmuştuk. Daha sonra savaşın çıkmasıyla beraber fiyatlarda artışlar gerçekleşti. 2026 yılı desteklerimizi, gübre ve mazottaki bu artışa göre tekrar hasat faaliyetlerinin bitimini takiben hesaplayacağız ve yeniden güncelleyeceğiz. Biz her zaman üreticimizin yanındayız."

Tarım ve gençlik konseyi vurgusu

Gençlerin ve kadın girişimcilerin tarımsal üretime duyduğu ilginin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Bakan Yumaklı, bakanlık bünyesindeki Tarım ve Orman Gençlik Konseyi'ne dikkat çekti. Hasat programının yapıldığı 5.3 dekarlık bahçenin genç sahibi Mehmet’in de bu konseyin bir üyesi olduğunu belirten Yumaklı, şu an 42 olan üye sayısını 81 ile yayarak genişleteceklerini söyledi. Gençlerin yüksek verim elde etmek için güncel teknolojiyi ve bakanlığın Ar-Ge faaliyetlerini başarıyla entegre ettiğini belirten Yumaklı, bu girişimcilerin ülkenin gıda arz güvenliğinin en büyük teminatı olduğunu dile getirdi.

Programa İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da katılım gösterdi.