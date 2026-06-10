Son Mühür- Zeytin ve zeytinyağı sektöründe faaliyet gösteren Tusem Tarım, özellikle Hünkar markasıyla biliniyordu. Şirket, zeytini doğrudan üreticiden temin ederek kendi tesislerinde depolayıp işleyip, ardından paketleyerek piyasaya sunuyordu. Tusen Tarım yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle geçtiğimiz aylarda konkordato talebinde bulunmuştu. İzmir'de faaliyet gösteren Tusem Tarım Gıda Ltd. Şti. ve şirket ortağı S. K.’nin mahkemeye yaptığı konkordato talebi reddedildi. Mahkeme, şirket üzerindeki tüm ihtiyati tedbir kararlarını kaldırırken konkordato komiserinin görevine de son verdi.

İzmir iş dünyasında tarım ve gıda sektörünü yakından ilgilendiren önemli bir iflas erteleme (konkordato) davasında nihai karar çıktı. İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 270574 sicil numarasında kayıtlı Tusem Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile şirketin gerçek kişi ortağı S. K. tarafından açılan konkordato davası olumsuz sonuçlandı.

Mahkeme talebi reddetti, tedbirleri kaldırdı

İzmir Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davanın 04/06/2026 tarihli duruşmasında, borçlu tarafların mali durumlarını düzelterek alacaklılarıyla anlaşma zeminini içeren konkordato talepleri mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

Mahkeme, ret kararıyla birlikte şu kritik adımları attı:

Davacı şirket Tusem Tarım Gıda ve gerçek kişi S. K. yönünden mahkemece daha önce konulmuş olan tüm ihtiyati tedbir kararları tamamen kaldırıldı. Süreci yönetmesi için atanan konkordato komiserinin görevine son verildi.

İstinaf yolu açık

İcra İflas Kanunu’nun (İİK) 308/a maddesi uyarınca oy birliğiyle alınan bu karara karşı yargı yolu ise açık tutuldu. Borçlu davacılar yönünden kararın tebliğ edilmesinden, itiraz eden alacaklılar yönünden ise kararın ilan edilmesinden itibaren 2 hafta içinde İstinaf (Bölge Adliye Mahkemesi) yoluna başvuru yapılabilecek. Karar, İİK hükümleri gereğince tüm ilgililere resmen ilan edildi.