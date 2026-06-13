Türkiye genelinde olduğu gibi Nevşehir’de de binlerce öğrenci, geleceklerini şekillendirecek olan LGS sınavı için sabahın erken saatlerinden itibaren okul bahçelerini doldurdu. Öğrencilerin heyecanı doruktayken, sınav merkezine gitmek üzere hazırlanan bir aday için sabah saatleri büyük bir krizle başladı. Aday, yanına alması gereken nüfus cüzdanının yerinde olmadığını fark edince büyük bir panik ve çaresizlik yaşadı. Sınava girememe korkusuyla gözyaşlarına boğulan öğrenci, ailesiyle birlikte vakit kaybetmeden Nevşehir il nüfus ve vatandaşlık Müdürlüğü’nün yolunu tuttu.

Devletin tüm birimleri seferber oldu

Durumun aciliyetini fark eden il nüfus müdürlüğü personeli, adeta bir kurtarma operasyonu başlattı. öğrencinin işlemlerini öncelikli olarak işleme alan görevliler, yeni kimlik kartını dakikalar içinde hazırladı. Ancak sınavın başlamasına çok kısa bir süre kalması nedeniyle öğrencinin okula kendi imkanlarıyla yetişmesi imkansız hale gelmişti.

Bu noktada Nevşehir emniyet müdürlüğü ekipleri devreye girdi. Nüfus müdürlüğü önünde bekleyen polis ekipleri, öğrenciyi hemen ekip otosuna alarak sınavın yapılacağı okulun kapısına kadar ulaştırdı. sirenler eşliğinde trafiğin yoğun olduğu saatlerde bile güvenli ve hızlı bir ulaşım sağlayan ekipler, öğrenciyi sınav merkezine zamanında teslim etti. Sınav salonunun kapısına saniyeler kala ulaşan aday, derin bir nefes alarak görevlilerin gözetiminde içeri girdi.