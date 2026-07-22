SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Kocaeli Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı M.F. hakkında yürütülen idari soruşturmada dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Çevresindeki hâkim, savcı, avukat, adliye ve emniyet personelinden 'yardım' adı altında para topladığı ve bu paraları kişisel hesabına yönlendirdiği iddia edilen savcı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından geçici olarak görevinden alındı.

Başsavcılık Tutanağı Süreci Başlattı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün ve iki başsavcı vekilinin kendilerine ulaşan şikâyet ve ihbarları tutanağa bağlayarak durumu HSK’ya bildirmesiyle inceleme başlatıldı. HSK'nın inceleme izni vermesi üzerine Kocaeli Adliyesine sevk edilen müfettişler, tanık beyanları, mesaj kayıtları ve banka hareketlerini incelemeye aldı.

Paralar Kişisel Hesaba İstendi

Soruşturma dosyasında yer alan şok iddialara göre, yardım yapmak isteyenlerin 'Parayı doğrudan ihtiyaç sahibine yatıralım' teklifleri reddedildi ve ödemelerin doğrudan Savcı M.F.'nin kişisel hesabına yapılması istendi. İddiaların Kocaeli ile sınırlı kalmadığı, Sakarya BAM, Gebze Adliyesi ve Kocaeli Emniyeti çalışanlarının da benzer taleplerle karşılaştığı öne sürüldü. Bir adliye yazı işleri müdürüne bankadan kredi çektirilerek söz konusu tutarın savcının hesabına aktarıldığı yönündeki beyanları soruşturmanın en dikkat çeken bölümünü oluşturdu.

HSK 2. Dairesi Tedbir Kararı Aldı

Dosyadaki bilgi, belge ve tanık ifadelerini değerlendiren HSK 2. Dairesi, soruşturmanın selameti açısından Savcı M.F.’nin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Müfettişlerin hazırlayacağı nihai raporun ardından Savcı M.F. hakkındaki disiplin süreci ve hukuki durum netlik kazanacak.