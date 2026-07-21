Son Mühür- Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, belediyede görev yapan üst düzey yönetim kadrosunda kapsamlı bir revizyona gitti. Yapılan atamalara göre teknik ve idari kadrolarda dikkat çeken görev değişimleri yaşandı.

Yapılan kadro operasyonu kapsamında, Bayraklı Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevi yürüten Hüseyin Kuzu yerine Çiğli Belediyesi Planlama Müdürü Harun Balcı getirildi. Şehir Plancısı olan Balcı'ya ise imar, planlama, harita ve yapı kontrol müdürlükleri gibi teknik birimlere bağladığı öğrenildi.

Belediyedeki diğer önemli atama ise idari ve sosyal işler kanadında gerçekleşti. Başkan Önal, özel kalem olarak görev yapan Öznur Mercan Ulusoy'u başkan yardımcılığına atadığı öğrenildi. Basın halka ilişkiler, kültür sosyal ve işler ve gençlik spor gibi müdürlükler Ulusoy'un denetime verildi.