TFF 2. Lig'e katılmaması nedeniyle küme düşürülen Altınordu'da geçtiğimiz sezon takımdan ayrılan iki futbolcunun yeni adresleri netleşti. Uğur Çetinkaya ve Keni Var Uzun, yeni sezonda TFF 2. Lig ekiplerinin formalarını giyecek. Kulüpte yaşanan ayrılıkların ardından iki futbolcu da kariyerlerine farklı takımlarda devam etme kararı aldı.

“Uğur Çetinkaya İnegölspor’a transfer oldu”

Bahis soruşturması kapsamında 9 ay hak mahrumiyeti cezası alan orta saha oyuncusu Uğur Çetinkaya'nın sözleşmesi, 28 Kasım 2025 tarihinde feshedilmişti. Tecrübeli futbolcu, yeni sezon öncesinde TFF 2. Lig temsilcisi İnegölspor ile anlaşarak kariyerine Bursa ekibinde devam etme kararı aldı.

“Keni Var Uzun, Isparta 32 Spor’a transfer oldu”

Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın raporu doğrultusunda 10 Şubat'ta sözleşmesi sona erdirilen gurbetçi santrfor Keni Var Uzun da yeni takımını buldu. Genç golcü, TFF 2. Lig ekiplerinden Isparta 32 Spor ile anlaşarak yeni sezon öncesinde kadroya katıldı.