Son Mühür - AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Alpay Özalan'ın kayınvalidesi Selcan Bekircan'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Acı haberi, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bilal Saygılı duyurdu ve baş sağlığı diledi

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "İzmir Milletvekilimiz ve TBMM İdare Amirimiz Sayın Alpay Özalan'ın kıymetli kayınvalidesi Selcan Bekircan Hanımefendi'nin vefat haberini teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet; Sayın Milletvekilimize, kederli ailesine ve tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbim mekânını cennet, makamını âli eylesin" açıklamasında bulundu.

İzmir AK Parti'den baş sağlığı mesajları

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı

"İzmir’imize birlikte hizmet ettiğimiz milletvekili arkadaşım Alpay Özalan’ın kıymetli kayınvalidesininin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kederli ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim. Mekanı cennet makamı âli olsun inşallah"

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya

"Dava ve yol arkadaşımız, TBMM İdare Amirimiz ve İzmir Milletvekilimiz Sayın Alpay Özalan'ın kıymetli kayınvalidesinin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum"