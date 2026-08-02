Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 1-2 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Veteranlar Balkan Judo Şampiyonası'nda milli formayla tatamide boy gösteren Göztepeli sporcular, başarılı performanslarıyla göze çarptı. Şampiyonayı toplam 2 altın ve 1 bronz madalya ile noktalayan milli judocular, hem Türkiye'yi hem de Göztepe'yi başarıyla gururlandırdı.

İki sporcu Balkan şampiyonu!

Şampiyonada M2 66 kilogram kategorisinde boy gösteren Yusuf Avcı, rakiplerini geçerek altın madalyaya ulaşan isim oldu. Bir diğer altın madalya ise M4 73 kilogram kategorisinde boy gösteren Gökhan Yusufoğlu'ndan geldi. Başarılı judocu, kategorisini zirvede noktalayarak Balkan şampiyonluğunu elde etti.

Rıdvan Çevik'ten bronz madalya!

Organizasyonda M2 90 kilogram kategorisinde boy gösteren Rıdvan Çevik ise üçüncülük alarak bronz madalya kazandı ve Türkiye'nin madalya hanesine katkı sundu.

Göztepe'den tebrik!

Göztepe Spor Kulübü Olimpik Branşlar, sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu paylaşımda Balkan Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporculara tebriklerini iletti.

