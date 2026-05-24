Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi, eğitim hayatlarının en özel aşamalarından biri olan mezuniyet günlerinde gençleri yalnız bırakmıyor.

Şehrin sosyal belediyecilik vizyonu kapsamında, ortaokul, lise ve üniversite mezunu olacak gençler için ücretsiz kıyafet desteği uygulaması hayata geçirildi.

Başvuru nasıl yapılır?

Bu destekten faydalanmak isteyen öğrenciler için başvurular iki ayrı şekilde yapılabiliyor.

Online başvuru: "bizvariz.izmir.bel" web adresi üzerinden dijital olarak kayıt yapılabiliyor.

Yerinde başvuru: İnternet erişimi olmayan ya da yüz yüze görüşmek isteyen vatandaşlar, Gürçeşme’deki Danışma ve Giyim Noktası’na giderek bizzat başvuruda bulunabiliyor.

Gelinlik ve damatlık da ücretsiz verilmişti

Uygulama, Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği ile yapılan ortak çalışma dahilinde yapılıyor. Belediye ve dernek arasındaki bu çalışma daha önce de ihtiyaç sahibi çiftler için gelinlik ve damatlık gibi kıyafetler ücretsiz olarak sunulmuştu.

"Maddi ve manevi durum gözetmiyoruz"

Sosyal Hizmetler Dairesi çatısı altında sosyolog olarak görev yapan Mercan Babaoğlu Bekmez, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza maddi ve manevi anlamda destek olmaya çalışıyoruz. Giyim noktamız var, 12 ay hizmet veriyor. Mezuniyet dönemi yaklaştı, çocuklarımız telaş ediyor.

Onlara mezuniyet kıyafeti desteği sağlamayı hedefliyoruz. Maddi ve manevi durum gözetmiyoruz. Ortaokul, lise ve üniversite mezuniyet ya da öğrenci belgeleri istiyoruz.

Bu yıl mezun olacaklarını görmemiz gerekiyor. Öğrencilerimiz en kısa sürede başvurularını yapabilirler. Dayanışmanın gücüne inanıyoruz, biz varız ve onların yanınızdayız.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın da sevgi ve saygılarını vatandaşlarımıza iletmek istiyorum.

Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği’nin bağışlarıyla yapılmış bir destek olacak. Aynı evlilik desteğinde olduğu gibi vatandaşlarımıza yardımcı oldukları için onlara da teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.