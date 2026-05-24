Son Mühür/ Beste Temel- Buca’da çocuklar bu yaz bilgisayar ekranlarına sadece oyun oynamak için bakmayacak; geleceği şekillendiren kodları bizzat yazacak. Buca Belediyesi ve İnci Vakfı’nın ortaklaşa hayata geçirdiği Kod’inci Robotik Kodlama Atölyeleri, kapılarını yeni döneme açıyor. Teknoloji dünyasına üretim odaklı bir adım atmak isteyen 9-14 yaş arası öğrencileri heyecanlı bir süreç bekliyor. Hedef net. Yapay zekanın, robotların konuştuğu bu çağda çocukları birer izleyici olmaktan çıkarıp bizzat mutfağa sokmak. Kayıtlar başladı bile.

Akıllı sistemlerden VR dünyasına her şey var

Eğitimlerin adresi Buca Belediyesi Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Merkezi olacak. Burada işler sıradan bir kurs mantığıyla yürümüyor. Çocuklar algoritma mantığından girip, sensör sistemlerinin çalışma prensiplerine kadar geniş bir yelpazede pratik yapma şansı bulacak. Üç boyutlu (3D) yazıcıların çalışma mekanizmasını çözecek, sanal gerçeklik (VR) uygulamalarını deneyimleyecekler. Proje başladığı günden bu yana 105 çocuğun hayatına dokundu. Şimdi ise bu sayı daha da artacak. Üstelik yeteneğiyle öne çıkan, projelerde fark yaratan öğrenciler için iş burada bitmiyor; onlar için ileri seviye eğitimler ve teknoloji yarışmalarının kapısı aralanacak.

Görkem Duman: "Geleceğin dünyasında söz sahibi olacaklar"

Çocukların erken yaşta bilimle buluşmasının hayati bir önem taşıdığını belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, vizyonlarını şu sözlerle özetliyor: "Çocuklarımızın hayal gücünü, üretme becerisini ve özgüvenini destekliyoruz. Geleceğin dünyasında söz sahibi olacak nesiller yetiştirmek için çalışmaya devam edeceğiz."

Sınırlı kontenjan var

Haziran ve temmuz aylarını kapsayacak eğitim maratonu, haziranın ilk haftası itibarıyla start alıyor. Derslerin gün ve saatleri, başvuru yoğunluğuna göre kurulacak gruplara göre esnek şekilde planlanacak. Ancak elinizi çabuk tutmanızda fayda var çünkü kontenjanlar sınırlı tutuluyor. Atölyelere katılmak isteyen veliler ve öğrenciler, başvurularını doğrudan belediyenin resmi internet adresi üzerinden hızlıca gerçekleştirebilecekler.