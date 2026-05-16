Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekilleri Ednan Arslan ve Yüksel Taşkın, hafta sonu mesailerini Ege dışında sürdürdü. Farklı illerde temaslarda bulunan iki milletvekili, sosyal medya hesaplarından ziyaretlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP’li Ednan Arslan, Erzincan’da meydana gelen trafik kazasının ardından yaralı vatandaşları hastanede ziyaret etti. Arslan, kazada hayatını kaybeden gençler için başsağlığı mesajı paylaşırken, yaralılara da acil şifalar diledi. Arslan açıklamasında, "Erzincan'da yaşanan elim trafik kazası sonrası hemşehrilerimizi hastanede ziyaret ettik. Kazada hayatını kaybeden gençlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın ise saha çalışmaları kapsamında Kırklareli’ne gitti. Taşkın, Lüleburgaz İlçe Örgütü ile bir araya geldiklerini belirterek İlçe Başkanı Ali Can ve partililere teşekkür etti. Taşkın, " Bugün Kırklareli saha çalışmamıza Lüleburgaz İlçe örgütümüzle bir araya gelerek başladık. İlçe Başkanımız Ali Can ve örgütümüze teşekkür ederim" dedi.