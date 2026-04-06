Son Mühür/Atakan Başpehlivan- İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, Meslek Fabrikası'nın önünde basın açıklaması gerçekleştirerek, tarafları uzlaşıya davet etti.

Ülkü Doğan: Bu gerginlik İzmir'e yakışmıyor

Mahkemenin söz konusu binaya ayda tahliye kararı vermesinin şaşkınlık verici olduğunu vurgulayan İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, "Merkezi idare ile yerel idare arasında uzun süredir bir gerginlik sürüyordu. İzmir’e yakışmayan bir gerginlik ile uyandık. Bu bir yargı süreci bir değerlendirmede bulunmamız doğru değil. Bu süreç 8 Ekim 2025 tarihinde başladı. Altıncı ayda tahliye edilmesi de bir hukukçu olarak beni şaşırttı. Altı ayda bu kadar hızlı tahliye kararı alınması garip bir hareket oldu." dedi.

"Bu güzel fabrikanın korunması gerekiyor"

Son olarak, yerel idareyi ve merkezi idareyi birlikte çözüm üretmeye davet eden Başkan Doğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Birlikte çalışması beklenen iki kurumun arasındaki gerilim düşündürücüdür. Tarafları sağduyulu davranmaya davet ediyorum. Aynı masada oturup, çözüm üretilmesi gerekiyor. Burası Neticede bir meslek fabrikası , ticari bir rant alanı değil kamu hizmetine vakfedilmiş bir yer. İki kurumun böyle bir manzaraya sebebiyet vermesi çok acı bir durum. Bu güzel fabrikanın koruyup kollanması gerekiyor. Buradan umudu olan gençlerin, hizmet almaya devam etmesini istiyoruz.