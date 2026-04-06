Son Mühür / Osman Günden- AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Konak’ta bulunan ve mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne tescillenen eski DGM (Devlet Güvenlik Mahkemesi) binası üzerinden yaşanan gerilimle ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP yönetimine tepki gösterdi.

Tapu kayıtları net, iddiaların içi boş

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada hukuki sürece dikkat çeken Bilal Saygılı, binanın belediyeye ait olduğu yönündeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Saygılı, "İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait denilen ilgili yapının tapusu Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına tescilli. Yani bu iddianın en hafif tabiriyle içi boş" ifadelerini kullandı.

Sürecin mahkemelerce karara bağlandığını vurgulayan Saygılı, "Yüzde yüz haksızsınız dedikleri konu idare ve Asliye Mahkemelerince görülmüş olup İzBB’nin aleyhinde karar bağlandı. Yani haksız olan CHP! Bu iddia da en hafif tabiriyle safsata" dedi.

Cemil Tugay'a "Lyon" göndermesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Fransa programını yarıda keserek kente dönmesini eleştiren Saygılı, kentin temel sorunlarına odaklanılması gerektiğini belirtti.

Saygılı, "İzBB başkanın acil koduyla bu mesele için Lyon’dan dönmüş. Çeşmelerinden su akmayan, hijyen ve halk sağlığı konularında insanına yetemeyen bir şehrin yerel idare aklını Tek Sağlık Konferansı’na çağıran Dünya Sağlık Örgütü konuşma yapmadığınız için pek bir şey kaybetmemiştir" diye konuştu.

"CHP’nin hazmedemediği nedir?"

Eski binanın kamu hizmeti için kullanılmaya devam edeceğini söyleyen Saygılı, CHP'nin sergilediği tutumu şu sözlerle eleştirdi:

"İzBB’den evvel DGM’nin kullanıp kamu hizmeti verdiği yerde İzBB de hizmet verdi. Sıra başka kamu kurumlarında.

CHP’nin hazmedemediği nedir? Bu vandallık, bu gaspçılık, bu mala çökme nasıl bir siyasi yozlaşmadır?" şunları aktardı.

Saygılı ayrıca, polisin görevini yaptığına değinerek, "Polis, arsızı görürse durdurur. Hırsızı görürse tutuklar. CHP bunları skandal yerel yönetim kriminal kimliğinden iyi bilir. E haliyle polis gaspçı görürse de engeller, izin vermez" mesajını verdi.

Anayasayı ihlal etmeyin, İzmir'i karıştırmayın

Hukukun üstünlüğü ve anayasal zorunlulukları hatırlatan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, açıklamasını şu sert uyarılarla tamamladı:

"Anayasayı ihlal etmeyin. İdare, mahkeme kararlarını değiştiremeyeceği gibi bunları yerine getirme konusunda da gecikme yoluna gidemez. Türkiye hukuk, kurallar ve kurumlar devletidir. Sorumlu idareciler olarak bari bugün gerekeni yapın" diye belirtti.

Son olarak 2021 yılındaki tartışmalara atıfta bulunan Saygılı, "Bu bina, 25 Kasım 2021’de İstanbul’daki yandaş ve politik vakıflarınızın zimmetine geçirilecekti.

O gün koltuğunuzdan bile kalkmadınız. Şimdi ne Ankara’dan ne de Fransa’dan İzmir’i karıştırmaya gelmeyin. İzmir’in gündemini gaspçılığınızla meşgul etmeyin!"