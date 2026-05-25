Son Mühür/Selda Meşe- Dikili’nin köklü kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı bulan öğrenciler, tarihi belgeler ve dönemsel objeler eşliğinde adeta geçmişe yolculuk yaparak, Kent Arşivi ve Tanıtım Merkezi, Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında biraraya geldi.



Etkinlik kapsamında; Atatürk İlkokulu, Ali Çetinkaya İlkokulu ve Bademli Mehmet Ertuğrul Denizolgun İlkokulu öğrencilerine Dikili’nin antik çağdan başlayarak Cumhuriyet dönemine kadar uzanan tarihi serüveni anlatıldı.

Kültürel değerler tanıtıldı



Zengin görsel materyaller, tarihi belgeler ve döneme ait objelerle desteklenen sunumlarda; kentin tarihsel gelişimi, kültürel miras öğeleri, asırlık Yağcıbedir halısı motif geleneği ve bölgenin en önemli geçim kaynaklarından olan geleneksel zeytin üretimi hakkında bilgiler aktarıldı. Öğretmenleri eşliğinde merkezi ziyaret eden yaklaşık 300 öğrenci, yaşadıkları şehrin tarihine ilişkin ayrıntılı şekilde bilgi edinme fırsatı buldu.

"Kentimizin kültürünü yaşatan canlı bir hafıza merkezi"



Çocukların kentlilik bilinci ve kültürel miras farkındalığıyla yetişmesinin önemine dikkat çeken Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Bir kentin geleceğini sağlam temeller üzerine inşa etmek, o kentin hafızasına sahip çıkmakla mümkündür. Kent Arşivi ve Tanıtım Merkezimiz yalnızca geçmişe ait belgelerin korunduğu bir alan değil, aynı zamanda kentimizin kültürünü ve kimliğini yaşatan canlı bir hafıza merkezidir. Müzeler Haftası kapsamında ilçemizdeki ilkokullardan 300 öğrencimizi merkezimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Çocuklarımıza antik dönemden Cumhuriyet’e uzanan tarihimizin yanı sıra Yağcıbedir halımızdan geleneksel zeytin üretimine kadar bizi biz yapan kültürel değerlerimizi aktardık. Çocuklarımızın araştıran, sorgulayan ve kültürel mirasına sahip çıkan bireyler olarak yetişmesine katkı sunmayı önemsiyoruz. Kentimizin belleğini korumaya ve bu zenginliği gelecek kuşaklara aktarmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.