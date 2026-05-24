Son Mühür/ Merve Turan- Dikili, yaz sezonu ve Kurban Bayramı öncesinde tüm saha çalışmalarını noktaladı. Belediye ekipleri, kış boyunca süren hazırlık sürecini 40 kilometrelik sahil hattında gerçekleştirdiği temizlik ve bakım işlemleriyle taçlandırdı. İlçenin ünlü plajları, bayram tatiliyle birlikte kapılarını resmen açıyor. Hazırlıklar tamam.

Kumsallar elendi, barikatlar kalktı

Belediye ekipleri bu yıl sadece yüzey temizliğiyle yetinmedi. Merkez plajlarından Killik Koyu’na, Pissa’dan Denizköy’e kadar uzanan devasa kıyı şeridinde kumsallar özel makinelerle elenerek yenilendi. Sahil girişlerindeki tüm aksaklıklar giderildi.

Özellikle engelli vatandaşların denize erişimini engelleyen basamaklar kaldırıldı, yerlerine modern rampalar ve özel yürüyüş yolları yapıldı. Ayrıca her yıl olduğu gibi bu yıl da halk plajlarındaki ücretsiz hizmetlerin kapasitesi artırıldı.

Altı plaja uluslararası onay

Dikili’nin deniz temizliği bu yıl da tescillendi. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV), yaptığı incelemeler sonucunda ilçedeki 6 plajın "Mavi Bayrak" ödülünü koruduğuna karar verdi. Dikili Belediye plajları, Çandarlı Kale Önü, Çandarlı Doğu Halk Plajı ve Bademli’deki noktalar artık resmen uluslararası standartta. Sahillerde güvenlik önlemleri de unutulmadı; cankurtaran noktaları güçlendirildi ve çevre bilinci için geri dönüşüm istasyonları kuruldu.

Toplu taşıma ile her yer ulaşılabilir durumda

Bu yıl Dikili'ye ulaşım her zamankinden daha hızlı. İzmir-İstanbul Otoyolu’nun tamamlanmasıyla birlikte metropollerden geliş süresi önemli ölçüde düştü. Sadece karayolu değil, deniz yolu da hareketli. 1 Mayıs’ta başlayan Dikili-Midilli feribot seferleri, ilçeye yabancı turist akışını da başlattı. Hem şahsi araçla hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenli toplu taşıma seferleriyle ilçeye erişim artık kesintisiz sağlanıyor.



