Tüm İzmirli çalışanların dikkati, cuma günü TÜİK tarafından duyurulacak olan mayıs ayı rakamları ve sonrasında temmuzda eklenecek haziran enflasyon raporuna odaklandı.

Enflasyonda Mayıs Ayı Beklentileri

Resmi veriler ilan edilmeden önce, finansal çevrelerin ve kurumların yayımladığı öncü anketler piyasanın yönünü gösteriyor. İstanbul Ticaret Odası kayıtları uyarınca mayıs ayı İstanbul enflasyonu yüzde 1,53 oranında hesaplandı ve 5 aylık kümülatif veri yüzde 17,76 seviyesine ulaştı. Buna karşın Finansal Kurumlar Birliği mayıs ayı anket tahmini yüzde 2,87 olarak belirlendi. Betam Hane Halkı Anketi'nde söz konusu beklenti yüzde 3,5 düzeyine çıkarken, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi genel değerlendirmesinde mayıs ayı tahmini yüzde 1,89, haziran ayı tahmini yüzde 1,52 olarak açıklandı.

İzmir'de SSK ve Bağ-Kur Kapsamındaki Beklentiler

Söz konusu anketlerin gerçekleşmesi senaryosu, İzmir'deki SSK ve Bağ-Kur emeklileri için temmuz ayında yüzde 18,59'luk bir 6 aylık enflasyon farkı anlamına geliyor. Emin Yılmaz'ın televizyon yayınında aktardığı detaylara göre, yüzde 18,59 olarak hedeflenen artışın maaşlara aktarılmasıyla, en düşük emekli maaşı olan 20 bin TL tutarının 23 bin 718 TL bandına yükselmesi bekleniyor. Kamu personelini yakından ilgilendiren memur zammı hesaplamalarında ise toplu sözleşme şartlarıyla birlikte yüzde 14,31'lik bir fark tahmin ediliyor.

Memurlara ve Emeklilerine Yansıyacak Tutar

Tahmin edilen yüzde 14,31 oranındaki farkın yürürlüğe girmesiyle birlikte İzmirli memurların kazançları güncellenecek. Şimdiki halde 27 bin 772 TL alan en düşük memur emeklisinin maaşı, bu eklentiyle 31 bin 749 liraya çıkacak. Kamuda çalışan bekar bir memurun mevcut 58 bin 305 lira olan gelirinin 66 bin 654 liraya yükselmesi hesaplanırken, evli olan ve çocuk yardımı kapsamına giren bir personelin 61 bin 890 lira seviyesindeki maaşının 70 bin 752 liraya erişeceği öngörülüyor. Süreç, haziran ayına ait enflasyon oranlarının temmuz başında kesinleşmesiyle resmiyet kazanacak.