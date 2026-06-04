Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinasyonunda düzenlenen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde yer alan Ege Denizi'nin uluslararası suları ve hava sahasında gerçekleştirilen birinci aşaması başarıyla tamamlandı. İki ana senaryo halinde planlanan tatbikatın ilk bölümünde, uluslararası sularda tehlikede bulunan bir ticari gemiden alınan acil yardım çağrısı üzerine harekete geçildi. Farklı komutanlıklara bağlı havada ve denizde görev yapan unsurların tam uyum içerisinde yürüttüğü müşterek operasyon neticesinde, senaryo hedeflerine planlandığı şekilde ulaşıldı.

Geniş katılım ve üst düzey koordinasyon

Toplamda 54 yabancı ve yerli gözlemci tarafından yakından takip edilen tatbikatın bu ilk safhasında, Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığına bağlı geniş bir kuvvet yapısı görev aldı. Arama kurtarma görevleri kapsamında; Kara Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 1 tank çıkarma gemisi, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma uçağı ile 1 arama kurtarma helikopteri sahaya sevk edildi. Ayrıca İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Jandarma Genel Komutanlığına ait 1 arama kurtarma helikopteri ile operasyonun yönetimini üstlenen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 2 korvet, 2 bot ve 2 arama kurtarma helikopteri de harekatta aktif rol üstlendi.

Havadan tespit ve sar kiti operasyonu

Geniş sorumluluk sahasının kontrolü amacıyla havalanan ve havada 8 saat kalabilme kabiliyetine sahip Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait CN235 Casa arama kurtarma uçağı, açık denizde mahsur kalan kazazedelerin konumlarını hızlıca tespit ederek işaretleme görevini icra etti. Ardından Sahil Güvenlik Komutanlığına ait arama kurtarma uçağı, belirlenen koordinatlara ivedilikle hayat kurtarma kiti (sar kiti) bıraktı. Deniz yüzeyindeki sar kitine ulaşan kazazedelerin tahliyesi amacıyla bölgeye en yakın konuşlu bulunan Sahil Güvenlik helikopteri ve korveti yönlendirilerek arama kurtarma faaliyeti hızlandırıldı.

Müşterek unsurlarla seri tahliye harekâtı

Açık denizde bulunan ilk kazazede Sahil Güvenlik helikopteri vasıtasıyla sudan alınarak en yakın sağlık merkezine sevk edildi. Hemen ardından sar kitindeki iki kazazede TCSG Güven korvetinde konuşlu hızlı kurtarma botları ile denizden alınarak gemiye tahliye edildi ve ilk tıbbi müdahaleleri gemideki sağlık personeli tarafından yapıldı. Eş zamanlı olarak Jandarma Genel Komutanlığı helikopteri sudaki bir kişiyi, Kara Kuvvetleri helikopteri ise bir mankeni kurtararak sırasıyla korvete ve sağlık merkezine ulaştırdı. Operasyonun son bölümünde ise Sahil Güvenlik botunda görevli yüzücü kurtarıcılar tarafından denizdeki diğer kazazedeler ve kurtarma platformunda bulunan personelin tamamı emniyetli bir şekilde kurtarılarak botlara tahliye edildi.