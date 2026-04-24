İzmir’deki kuyumculuk sektöründe bir süredir can sıkan suistimallere karşı Valilik ve Oda el ele verdi artık "Mavi Kart" dönemi resmen başladı.

Düşük ayarlı altınların piyasada gezmesini engellemek ve kontrolsüz ticareti kesmek için getirilen bu sistem aslında sahada çanta taşıyan binlerce toptancıyı mercek altına alıyor. İzmir Kuyumcular Odası bu kartın artık bir tercih değil zorunluulk olduğunu net bir dille duyurdu.

Araç plakalarına kadar kayıt altında

İşin mutfağında hummalı bir hazırlık var Oda, gerekli tüm teknik cihazları şimdiden kurmuş bile. Artık toptancıların veya pazarlamacıların mazeretin arkasına sığınma gibi bir lüksü kalmadı. Personel bilgilerinden tutun da piyasada gezen pazarlama araçlarının plakalarına kadar her şey sisteme tek tek işlenecek. Hatta perakende esnafı da sıkı sıkıya uyarıldı Kartı olmayandan mal alırsanız, doğacak tüm hukuki dertlerle baş başa kalabilirsiniz.

"Mavi Kartı olmayanın malına kefil değiliz"

İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu’nun bu konudaki tavrı oldukça sert. "Mavi kartı bulunmayan toptancının ürününe denetim yok bunu açıkça söylüyoruz" diyen Buyrukçu, özellikle ziynet altın ve ata lira gibi suistimale çok açık kalemlerde esnafı uyardı.

Valilikten de tam destek aldıklarını belirten Başkan, sektörün kanayan yarası olan o yüzde 10'luk kayıt dışılığı bu dönemde tamamen bitirmekte kararlı görünüyor.

Düşük ayara geçit yok

Mesele sadece kayıt altına almak da değil haksız rekabet ve sahte ürünle mücadele de işin bir diğer önemli ayağı. Ege Bölgesi genelinde tek fiyat uygulamasına geçildiğini hatırlatan Buyrukçu, piyasa fiyatının çok altında satış yapanlara karşı da dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

İkinci baskı ürün mü satıyorlar yoksa vergi mi kaçırıyorlar, her şeyin peşindeyiz diyen Oda Başkanı Buyrukçu, rastgele toplanan ürünlerin gemoloji laboratuvarında analiz edildiğini de ekledi. Yani vatandaşın veya dürüst esnafın hakkını yiyen kim varsa dosyasının doğrudan tüketici mahkemesine gitmesi artık an meselesi.