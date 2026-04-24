Osman Günden / Son Mühür - AK Parti İzmir Gençlik Kolları İl Yürütme Kurulu belli oldu. Mehmet Emin İçelli Başkanlığındaki yönetim kurulu duyurusu 'İzmir gençliği için tüm gücümüzle daha çok çalışmaya devam edeceğiz' mesajıyla paylaşıldı.
Yönetim Kurulu'ndaki isimler
- Mehmet Emin İçelli – Gençlik Kolları Başkanı
- Ahmet Özdemir – Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı
- Muhammed Fatih Kılıç – Teşkilat Başkanı
- İbrahim Kaya – Seçim İşleri Başkanı
- Berke Kaya – Tanıtım Medya Başkanı
- Leyyanur Adsoy – Dış İlişkiler Başkanı
- Mehmetcan Arslan – Sosyal Politikalar Başkanı
- Musa Gündoğdu – Yerel Yönetimler Başkanı
- Beşir Denli – Ekonomi ve Mali İşler Başkanı
- Osman Akkaya – Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı
- Nusret Özcan – Üniversiteler Başkanı
- Barış Suoğlu – Yeni Seçmen Başkanı
- Yakup Emre Duymuş – AR-GE Başkanı
- İrem Demir – İnsan Hakları Başkanı
- Tarık Akkan – Çevre ve Şehircilik Başkanı
- Ahmet Bayram – Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı
- Emre Bebek – Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı
- Sıla Özkeçeci – Sağlık Politikaları Başkanı
- Gamze Nehir – Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı
- Ata Akyüz – İl Sekreteri
Aksoy ve Kırkpınar'dan tebrik mesajı
Yönetim Kurulu kadrosunun belli olmasının ardından İzmir Milletvekilleri Yaşar Kırkpınar ve Şebnem Bursalı Aksoy tebrik mesaj paylaştılar.
AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar:
''AK Gençlik İzmir’de Mehmet Emin İçelli başkanlığında oluşturulan İl Yürütme Kurulu’nun hayırlı olmasını diliyorum. Gençliğin dinamizmini AK dava ile buluşturacak genç kardeşlerimi kutluyor, görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum.''
AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi Şebnem Bursalı Aksoy:
''AK Gençlik İzmir’de sevgili Mehmet Emin İçelli başkanlığında oluşan İl Yürütme Kurulu’nun hayırlı olmasını diliyorum. Şehrimizde gençliğin dinamizmini AK Dava ile buluşturacak genç kardeşlerimi kutluyor, her daim yanlarında olduğumu bilmelerini istiyorum.''