Osman Günden / Son Mühür - AK Parti İzmir Gençlik Kolları İl Yürütme Kurulu belli oldu. Mehmet Emin İçelli Başkanlığındaki yönetim kurulu duyurusu 'İzmir gençliği için tüm gücümüzle daha çok çalışmaya devam edeceğiz' mesajıyla paylaşıldı.

Yönetim Kurulu'ndaki isimler

Mehmet Emin İçelli – Gençlik Kolları Başkanı

Ahmet Özdemir – Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı

Muhammed Fatih Kılıç – Teşkilat Başkanı

İbrahim Kaya – Seçim İşleri Başkanı

Berke Kaya – Tanıtım Medya Başkanı

Leyyanur Adsoy – Dış İlişkiler Başkanı

Mehmetcan Arslan – Sosyal Politikalar Başkanı

Musa Gündoğdu – Yerel Yönetimler Başkanı

Beşir Denli – Ekonomi ve Mali İşler Başkanı

Osman Akkaya – Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı

Nusret Özcan – Üniversiteler Başkanı

Barış Suoğlu – Yeni Seçmen Başkanı

Yakup Emre Duymuş – AR-GE Başkanı

İrem Demir – İnsan Hakları Başkanı

Tarık Akkan – Çevre ve Şehircilik Başkanı

Ahmet Bayram – Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı

Emre Bebek – Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı

Sıla Özkeçeci – Sağlık Politikaları Başkanı

Gamze Nehir – Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı

Ata Akyüz – İl Sekreteri

Aksoy ve Kırkpınar'dan tebrik mesajı

Yönetim Kurulu kadrosunun belli olmasının ardından İzmir Milletvekilleri Yaşar Kırkpınar ve Şebnem Bursalı Aksoy tebrik mesaj paylaştılar.

AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar:

''AK Gençlik İzmir’de Mehmet Emin İçelli başkanlığında oluşturulan İl Yürütme Kurulu’nun hayırlı olmasını diliyorum. Gençliğin dinamizmini AK dava ile buluşturacak genç kardeşlerimi kutluyor, görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum.''

AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi Şebnem Bursalı Aksoy:

''AK Gençlik İzmir’de sevgili Mehmet Emin İçelli başkanlığında oluşan İl Yürütme Kurulu’nun hayırlı olmasını diliyorum. Şehrimizde gençliğin dinamizmini AK Dava ile buluşturacak genç kardeşlerimi kutluyor, her daim yanlarında olduğumu bilmelerini istiyorum.''