Olay, geçtiğimiz Mart ayında Çeşme’deki bir otelde yaşanmıştı. Otelin kantinini işleten ailenin 10 yaşındaki kızı, annesine giderek otel personeli M.Y.’nin (48) kendisine yapılan tacizlerinden bahsetmişti. Küçük kızın anlattıklarının ardından aile, 23 Mart’ta şikayette bulunarak adlş süreci başlatmıştı.

Sanığı işe mağdurun babası yerleştirmiş

Mahkemenin gerekçeli kararında kan donduran bir detay daha ortaya çıktı. Sanık M.Y.’nin, mağdur çocuğun babası tarafından uzun süredir tanındığı belirlendi. Babanın, sorunları olan arkadaşına yardım etmek için otelde iş bulmasına aracı olduğu öğrenildi.

Kamere kayıtları taciz anlarını ortaya çıkardı

Sanık M.Y., olay anında alkollü olduğunu savunsa da güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı. Bilirkişiler tarafından bakılan görüntüler ve hazırlanan kamera kayıt inceleme tutanağı, taciz anlarını kanıtladı.

Mahkeme, sanığın savunmalarını ve alkol gerekçesini yerinde bulmayarak delilleri somut birer suç kanıtı olarak saydı.

"Sıfır gecikmeli yargı"

23 Mart’ta gerçekleşen şikayetin sonrasında savcılık en hızlı şekilde iddianameyi hazırladı. 13 Nisan’da yapılan ilk duruşmada kararını açıklayan Çeşme Ağır Ceza Mahkemesi, sanık M.Y.’yi "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

"Sıfır gecikmeli yargı" dahilinde incelenen bu süreç, adaletin yerini bulması adına emsal oluşturdu. Mahkeme, hem sanığın tutukluluğun devamına karar verdi hem de gerekçeli kararını kısa sürede duyurarak dosyayı bitirdi.